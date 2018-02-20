Вторник, 20 Февраля 2018 19:54

АрмИнфо. В Ереване на площади "Свободы" начался праздничный митинг, приуроченный 30-летию освободительного движения за Нагорный Карабах.

Митинг организован Армянским национальным конгрессом, костяк которого составляют члены Карабахского комитета, которые 30 лет назад инициировали карабахское движение. На площади "Свободы" собрались несколько сот человек. Как заметил член АНК, один из ярких членов карабахского движения Арам Манукян, 30 лет назад эта площадь собирала сотни тысяч человек, которые были готовы до последнего бороться за освобождение и независимость Нагорного Карабаха, многие из них впоследствии погибли на поле боя.

Он подчеркнул, что целью сегодняшнего мероприятия является возвращение армянскому народу духа возрождения, который присутствовал на этой площади 30 лет назад. "30 лет назад каждый гражданин Армении и Арцаха был готов до последнего бороться за свои права и права народа в целом, встать на борьбу со всесильной советской властью, не боясь последствий. Меж тем, сегодня граждане РА утратили этот дух, стали идти на поводу у обстоятельств, делать сиюминутные опрометчивые шаги, к примеру, продавая свой голос на выборах, не осознавая, что тем самым они продают свое будущее. Большинство граждан страны сегодня задумываются о миграции. Пришло время воспрять духом. Но не с этими властями, а с теми, кто придет завтра",- заявил Манукян, подчеркнув, что карабахское движение привело к реальным историческим победам. "Укажите какую-либо постсоветскую страну, которая после приобретения независимости увеличила свои территории. Меж тем, сегодня плоды нашей победы пожинают власти, которые не ценят свободу и независимость, не знают, что такое государство, которые сохраняют свое господство путем фальсификаций",- заявил оппозиционер.

Во время мероприятия были показаны документальные фильмы, презентована книга, рассказывающая о карабахской борьбе, прозвучали любимые народные песни.

Отметим, что ровно 30 лет назад 20 февраля в Арцахе и Армении начались многотысячные митинги с требованием самоопределения Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, в который он был внесен произвольным решением Сталина.