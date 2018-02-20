Вторник, 20 Февраля 2018 18:56

АрмИнфо. 20 февраля в историческом зале Правительства Республики Арцах состоялся официальный прием, посвященный Дню возрождения Арцаха, на который были приглашены ветераны Арцахского движения, официальные лица, высокопоставленные офицеры Армии обороны, представители политических кругов и общественного сектора, гости.

В своем приветственном слове Президент Саакян отметил, что поколения всегда будут гордиться смелостью и подвигом нашего народа, который вышел в 1988 году на площадь, подчеркнув, что этот праздник является символом патриотизма, самоотверженности, единства, полагания на собственные силы, непоколебимой воли и веры.

<Вместе с Арменией и всем армянством мы уже 30 лет идем и продолжим идти по этому необратимому пути, укрепляя победный дух, волю и единство нашего народа>, - подчеркнул Президент Республики Арцах.

На мероприятии присутствовали второй Президент Республики Армения Роберт Кочарян, предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ветераны Арцахского движения, высокопоставленные должностные лица, представители Армении и Диаспоры.

Отметим, что ровно 30 лет назад 20 февраля в Арцахе и Армении начались многотысячные митинги с требованием самоопределения Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, в который он был внесен произвольным решением Сталина.