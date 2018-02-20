Вторник, 20 Февраля 2018 18:05

АрмИнфо. В рамках Национальной платформы по уменьшению опасности риска от стихийных бедствий 20 февраля состоялся 5-ый международный форум, приуроченный к программе по повышению уровня устойчивости к стихийным бедствиям в общинах.

Как сообщает пресс-служба МЧС, форум был организован Фондом защиты молодежи и прав женщин "Окседжен", армянским представительством международной организации "Сейв де чилдрен интернайшнл" и министерством чрезвычайных ситуаций Армении, Министерством территориального управления и развития РА, Программой развития ООН, ЮНИСЕФ-ом и Обществом Красного Креста Армении.

В ходе форума Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения выразило готовность обсудить и проанализировать политику общин в связи с управлением рисками от стихийных бедствий, для этого Министерство территориального управления и развития РА должно внедрить компонент управления рисками стихийных бедствий в программах регионального и общинного развития.

На форуме министр ЧС Армении Давид Тоноян, подчеркнули важность организации и проведения первого такого мероприятия в рамках программы. "В контексте сегодняшних вызовов все потенциальные участники должны объединить свои усилия для координации общих вопросов для снижения риска от стихийных бедствий, и поиска наиболее эффективных форм сотрудничества и механизмов взаимной помощи", - заявил министр.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Петр Свитальский подтвердил приверженность Европейского Союза к оказанию помощи странам-партнерам в снижении риска стихийных бедствий на уровне общин.

Первый заместитель министра территориального управления и развития Ваче Тертерян подчеркнул необходимость повышения устойчивости к стихийным бедствиям общин, отметив, что Министерством по чрезвычайным ситуациям была проделана огромная работа по выявлению проблем устойчивости к стихийным рискам в общинах, и улучшению законодательной базы в соответствии с ней.

Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян призвал участников форума уделять больше внимания анализу риска стихийных бедствий в региональных и общинных программах, отметив также, что субсидии для общин следует рассматривать как средство повышения устойчивости к стихийным бедствиям. "Без снижения уровня опасности от стихийных бедствий невозможно развиваться", - отметил министр.

На форуме обсуждались вопросы повышения уровня устойчивости к стихийным бедствиям в общинах в рамках стратегии Сендайской рамочной программы.