Вторник, 20 Февраля 2018 17:38

АрмИнфо. По мнению заместителя министра труда и по социальным вопросам Армении СмбатаСаияна, повышение пенсионного возраста в Армении неизбежно. "Лично для меня приемлемым вариантом является увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет", - заявил замминистра корреспонденту АрмИнфо.

В целом, как считает Саиян, действующая пенсионная система в Армении никак не может решить поставленную перед собой задачу. На сегодня, как напомнил замминистра, в Армении зарегистрировано 455 609 пенсионеров, плюс лица, получающие пособие. В сумме бенефициариями системы являются 520 тыс. человек "По большому счету, при рассмотрении задач, которые решаем при распределении этих средств, понимаем, что по сути решить ничего невозхможно:: пенсии продолжают держаться на низком уровне, система неэффективна и в ближайшее время в условиях увеличения количества пенсионеров задачу будет решать все труднее", - пояснил Саиян.

Замминистра признался, что, возможно, наилучший и приемлемый для населения страны вариант - повысить пенсионный возраст, так как <искусственно> держать пенсионный возраст на нынешнем уровне Смбат Саиян считает нерезонным. По его словам уже к 2023 году, в результате увеличения числа пенсионеров в Армении на выплату пенсий потребуется на 20 млрд драмов больше чем в 2018-м. Сумма составит порядка 230 млрд драмов. Как считает замминистра, повышая пенсионный возраст, высвободившиеся средства можно направить на решение более насущных социальных задач. Именно благодаря реформам в пенсионной сфере, как отметил Смбат Саиян, неработающие мамы имеют право на получение декретных.

Напомним, что о повышении пенсий в Армении задумались еще в 1996 году. В итоге пенсионный возраст с 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин был повышен до нынешних 63 лет. Тем временем, пенсия и заработная плата в Армении не повышаются аж с 2015 года. В 2018 году средняя трудовая пенсия в Армении, согласно проекту госбюджета на 2018 год, составит 39,4 тысячи драмов, средняя пенсия - 41 тысяча драмов. Как заявляли ответственные за сферу, повышение пенсии даже на тысячу драмов обошлось бы бюджету в 5 миллиардов драмов, а таких средств у бюджета нет. Это при месячной стоимости минимальной потребительской корзины в 41 тыс драмов и минимальной стоимости продовольственной корзины в 23 тыс драмов, которые приводит Национальная статслужба на 4-й квартал 2017 года.

По данным Службы социального обеспечения Министерства труда и социальных вопросов, на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 524 тыс 485 пенсионеров, из которых 460 тыс получают пенсию по трудовому стажу (базовая останется 16 тысяч драмов, плюс надбавки за стаж - по 800 драмов за первые 10 лет и по 500 за последующие) и 64 тыс. - страховую пенсию по старости в 16 тыс драмов.