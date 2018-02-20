Вторник, 20 Февраля 2018 17:12

АрмИнфо. Делегация во главе с замначальника Генерального штаба ВС Армении, начальником Оперативного управления ГШ ВС, генерал-майором Тираном Хачатряном отбыла в Москву. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Москве армянская делегация примет участие в первых штабных переговорах по организации и проведению совместных мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2018 году, которые проходят 19-20 февраля в Объединенном штабе ОДКБ.

На повестке мероприятия, обсуждение вопросов координации и подготовки совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018", проведении командно- штабного учения "Взаимодействие-2018" и совместного учения "Нерушимое братство- 2018".

Армянская делегация также примет участие в обсуждениях проектов плана совместной подготовки руководящих структур и сил формирования системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год и до 2025 года.