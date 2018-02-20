Вторник, 20 Февраля 2018 16:12

АрмИнфо.В Армении на одного работающего гражданина приходится 1,1 пенсионера. "Это очень плохой показатель", - заявил заместитель министра труда и по социальным вопросам Армении Смбат Саиян 20 февраля на пресс-конференции.

По словам замминистра, по положению на 1 января 2018 года в Армении 455 609 пенсионеров, вместо прошлогоднего показателя в 462 754 человек. Сокращение численности пенсионеров, как указал Саиян, обусловлено также реформами в сфере признания инвалидности - лишившись степени инвалидности лицо лишается также пенсии по инвалидности (с 127 932 до 116 787 гражданина).

Тем не менее, в ближайшее время граждан, получающих пенсию, станет больше, поскольку, как заметил замминистра, на систему пенсионного обеспечения давят демографические развития. "Госрегистр населения страны показывает, что поколение, рожденное в 1955 году, в 2018 году получит право на получение пенсии, а это 43 тыс человек. А численность граждан, родившихся в 1960 году составляет 60 тыс человек, что означает рост числа пенсионеров в Армении в 1,5 раза", - пояснил Саиян. Уже сегодня отмечается их рост с прошлогодних 307 068 до 312 798 человек.

В течение ближайших 5 лет количество пенсионеров в Армении вырастет на около 10%. По словам замминистра, это означает, что при сохранении нынешних тенденций к 2023 году, на пенсионные выплаты из госбюджета вместо нынешних свыше 210 млрд драмов (223 млрд драмов в 2017 году) будет направлено на 19 млрд драмов больше. Отметим, что согласно официальной статистике количество всех наемных работников в республике составляет порядка 600 тыс человек. По данным Службы социального обеспечения Министерства труда и социальных вопросов Армении, на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 524 тыс 485 пенсионеров, из которых 460 тыс 485 получают пенсию по трудовому стажу и 64 тыс. страховую пенсию по старости в 16 тыс драмов.