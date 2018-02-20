Вторник, 20 Февраля 2018 16:11

АрмИнфо. Как только Азербайджан почувствует себя настолько сильным, чтобы решить карабахский конфликт военным путем, он приступит к наступательным действиям. Такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"Как только азербайджанское руководство почувствует, что открылся хоть какой-то люфт для новой военной авантюры, оно пойдет на нее",- заметил он. При этом эксперт подчеркнул, что единственным методом избежать подобного развития ситуации, или навязывания воли каких-либо третьих стран в решении карабахского конфликта - это построение двух сильных армянских республик. По мнению Погосяна, акцент здесь должен ставиться на становлении государственных институтов и проведении демократических реформ. "Мы отстали практически во всех направлениях государственного строительства. Единственным исключением является армия",- заявил Погосян.

Он также подчеркнул, что на каждое новое милитаристское заявление

Баку Ереван должен дать адекватный ответ. "Я не могу сейчас уточнить

какой именно, но такой, чтобы Баку почувствовал боль, чтобы у него

раз и навсегда отпала охота впредь выступать с подобными угрозами",-

объяснил эксперт.

Еще одним важным шагом на пути построения сильной государственности, Погосян посчитал стимулирование репатриации. "А для этого необходимо создать атмосферу справедливости",- объяснил он