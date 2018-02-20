Вторник, 20 Февраля 2018 16:07

АрмИнфо. В центре внимания Министерства юстиции находится сфера защита прав человека. В настоящее время в Армении реализуется Национальная стратегия защиты прав человека. Об этом 20 февраля на пресс- конференции заявил министр юстиции Давид Арутюнян.

Программа предусматривает 96 действий в разных сферах, она разработана при тесном сотрудничестве с гражданским обществом. Арутюнян отметил, что были проведены наблюдения относительно реализации предыдущей программы и сделаны соответствующие выводы. Также министр отметил, что на данный момент именно сфера защиты прав человека является одной из основополагающих в сотрудничестве с ЕС. "На реализацию данной программы со стороны ЕС будет потрачено 17 млн евро. Отмечу, что эта программа охватывает 5 различных сфер - улучшение избирательной системы, предотвращение пыток, равноправие женщин и мужчин, защита прав детей, борьба с дискриминацией", - заявил Арутюнян.

Что касается уголовно-исправительной системы, министр отметил, что на данный момент самым слабым звеном в этой системе является сфера здравоохранения. На данный момент происходит конфликт интересов между УИУ и Минздравом за контроль над медучреждениями пенитенциарной системы. Однако, в ближайшее время вопрос решиться в пользу Минюста.

"В 2017 году в 11 УИУ были оснащены необходимым медицинским оборудованием, 800 медсотрудников пенитенциарных учреждений прошли переподготовку, хочу отметить, что данную программу мы осуществляли совместно с СЕ и ЕС. Мы намерены также модернизировать УИУ "Больница для заключенных, это станет нашим следующим шагом", - подчеркнул Арутюнян, отметив, что сфера здравоохранения в пенитенциарных заведениях требует больших инвестиций, и минюст по мере сил пытается решить данный вопрос. Коснувшись системы пробации, Давид Арутюнян отметил, что здесь больше проблем, чем решений, но некоторые вопросы были решены в сотрудничестве с гражданским обществом. "Я уверен, что система пробации имеет большое будущее, но на данный момент не так много успехов", - заявил он, отметив, что ведомство активно работает в данном направлении. Что касается системы правосудия, то министр также заметил, что в последнее время граждане Армении стали гораздо чаще обращаться в Европейский суд по правам человека. "Сложно сказать, плюс это или минус, однако очевидно, что люди знают и защищают свои права. Если посмотреть статистику, то в 2013 году было всего 2 решения ЕСПЧ, а 2017 году - 27 решений", - заявил Арутюнян.

В свою очередь, по словам министра, эти решения предполагают 2 группы действий - восстановление прав граждан и комплексные изменения в законодательстве. В тоже время министр отметил, что качество правосудия не может быть безупречным, однако, в конфликте всегда есть 2 стороны, и проигравшая сторона никогда не может смириться с решением суда. "Таким образом, думаю, все дело не в плохом качестве системы правосудия, и не в том, что суды коррумпированы, а в столкновении интересов. Кто прав, кто виноват, решает в данном случае ЕСПЧ", - заключил Давид Арутюнян.