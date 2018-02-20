Вторник, 20 Февраля 2018 16:02

АрмИнфо.Чуть менее половины населения Армении полагает, что нынешний высокий уровень армяно-российских отношений обусловлен личностями президентов двух стран Сержа Саргсяна и Владимира Путина. Таковы результаты опроса "Нынешние электоральные процессы в Армении и России глазами армянского общества", проведенного общественным клубом "Глас народа".

Как сообщил эксперт клуба Арман Гукасян на презентации исследования 20 февраля в Ереване, опрос проводился в столице и во всех областях республики среди разных возрастных категорий. В опросе приняли участие 1000 человек, погрешность опроса 1- 1,2%.

Так, 28 % опрошенных считают, что нынешний высокий уровень армяно-российских союзнических отношений обусловлен геополитическими

выгодами, 37 % респондентов, связывают это с личностями президентов Армении и России, 12 % - исторической близостью двух народов, еще 23 % связывают с большой армянской общиной РФ.

Вместе с тем, согласно опросу, 39% опрошенных убеждены, что переизбрание Путина на пост главы РФ будет способствовать региональной безопасности, 28% - обеспечению экономического процветания, 32% респондентов считают, что пребывание Путина на посту главы государства обеспечивает благосостоятельную жизнь армянской общины, еще 1% убеждены, что фактор личности не имеет никакого значения.

Примечательно, что 44% граждан Армении убеждены, что пребывание Саргсяна на посту главы государства обеспечивает российский внешнеполитический курс, 52% полагают, что этот факт влияет на активное членство РА в таких интеграционных проектах как Евразийский экономический союз и ОДКБ, а 4% полагают, что никак не влияют.

"Результаты опроса продемонстрировали, что существенная часть армянского общества высокий уровень армяно-российских отношений обуславливают личностями президентов Армении и России. Более того, армянское общество связывает экономическое благосостояние Армении с личностью Путина. Вместе с тем, пророссийский вектор в Армении в стране связывают с личностью Саргсяна. При этом Путин и Саргсян считаются гарантами армяно-российских союзнических отношений", - заключил Гукасян.