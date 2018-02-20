Вторник, 20 Февраля 2018 15:57

АрмИнфо.В течение ближайшего месяца на суд правительства будет представлен пакет законодательных изменений в сфере медико- социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сообщил заместитель министра труда и по социальным вопросам Армении Смбат Саиян 20 февраля на пресс-конференции.

По словам Саияна, по состоянию на 1 января 2018 года численность инвалидов в Армении составила 193 302 человек, из коих детей-инвалидов 8231 ребенка. По сравнению с январём 2017-го года показатель сократился на около 13 тыс. человек, что обусловлено проведенными в истекшем году мероприятиями, нацеленными на уточнения в правоприменительной практике сферы МСЭ. Для тех, кто по итогам повторного МСЭ не были признаны инвалидами и выбыли из списка лиц с инвалидностью, в 2017 году в пилотном режиме была апробирована программа - порядка 220 гражданам была предоставлена возможность пройти лечение в рамках госзаказа. "Если МСЭ показала, что гражданин отныне не имеет необходимую степень ограниченности жизнедеятельности для признания его инвалидом, вместе с тем, осознав наличие необходимости получения соответствующей медпомощи, лицо направлялось на медлечение>, - указал замминистра, подчеркнув, что бюджет способен осилить лечение порядка 500 граждан, но, тем не менее, не все захотели принять участие в программе.

На сегодня, как указал Саиян, Армения встала на путь активных реформ в сфере признания инвалидности, в том числе проведения медико-социальной экспертизы. В рамках поручения премьер-министра Армении об упрощении прохождения медико- социальной экспертизы, ведомство подготовило пакет предложений, которые должны привести к повышению эффективности системы. В этом контексте, в ближайшее время в правительство будут направлены соответствующие проекты законодательных актов.

Основная логика законодательной инициативы Министерства, как пояснил Саиян, по сути, состоит в уточнении круга ответственности как системы здравоохранения, так и социальной защиты. В этом контексте, планируется существенное улучшение качества организации направления граждан на МСЭ. На данном этапе, процедура осуществляется в установленном порядке территориальными амбулаторно- поликлиническими учреждениями. Пакетом законодательных изменений предусмотрено усиление контроля над процессом, а также упрощение процедуры прохождения медико-социальной экспертизы. Будет пересмотрена также общая логика формирования комиссий МСЭ - на смену постоянных территориальных комиссий придут члены комиссии, сформированной по итогам отбора в случайном порядке из соответствующего банка специалистов. Состав комиссий, как и место проведения МСЭ будет перманентно меняться. "Таким образом, для каждой МСЭ будет сформирована новая комиссия", - пояснил замминистра. Помимо этого, если ранее, лицо, оформляющее инвалидность, было вынуждено собирать огромную кипу документов о состоянии здоровья, в скором времени вся необходимая документация при прохождении МСЭ будет собираться из системы электронного здравоохранения. Вместе с тем, будет внедрена так называемая карта пользователя - документ, содержащий информацию о состоянии здоровья человека и видах, и степени нарушения функций. Эту информацию в документ внесут врачи из одного из медицинских центров. "Полный переход к новой системе планируем обеспечить с 1 января 2019 года", - заявил Смбат Саиян. Как признался эксперт, само явление МСЭ предполагает фактор субъективности. Тем не менее, в Министерстве надеются, что ряд задач в процессе оформления МСЭ возможно решить путем проведения реформ и повышения объективности всей системы. Существующие в настоящее время задачи, по словам Саияна, обусловлено несовершенством процедур направления граждан на МСЭ. Для этого, как считает замминистра, необходимо установить четкие законодательные регулировки сферы, по всей цепочке определив рамки ответственности ее участников. Следующей задачей для системы является отсутствие классифицированной информации о состоянии здоровья гражданина. Проблему планируется решить в рамках оцифровки процесса и внедрения стандартов международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности ВОЗ. По итогам усовершенствования электронных инфраструктур в Министерстве надеется решить также задачу, связанную с низким уровнем управляемости системы. Ранее, 15 февраля в ходе очередного заседания Кабмина страны, глава правительства Карен Карапетян заявил, что действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны. Премьер отметил, что в процессе обеспечения адресности и справедливости оказываемых в сфере соцзащиты услуг важную роль играют комиссии, проводящие медико-социальную экспертизу. Несмотря на принятые ранее меры, как отметил Карен Карапетян, действующие ныне регулировки и эффективность деятельности указанных комиссий неудовлетворительны. В частности, как указал глава Кабмина, в деятельности комиссий не сведено к минимуму воздействие субъективных факторов. Помимо этого, непонятна и непредсказуема процедура оформления группы инвалидности, поскольку неполноценна система организации и мониторинга процесса по признанию гражданина инвалидом. С учетом этого, Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Левону Алтуняну и министру труда и социальных вопросов Артему Асатряну в месячный срок совместно разработать и в аппарат правительства республики представить предложения, направленные на качественные изменения сферы медико-социальной экспертизы. По словам главы правительства, вопрос прошел предварительное обсуждение с министрами. "План действий, который они предлагают, принципиально изменит качество в этой сфере. Так что, я уверен, что в течение месяца удастся установить новые правила игры в этой сфере>, - заключил премьер. Отметим, что неоднократно различными экспертами поднимался вопрос о том, что сфера традиционно является спорной и весьма "соблазнительной" в части коррупционных рисков.