Вторник, 20 Февраля 2018 13:01

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян выступил с посланием по случаю Дня возрождения Арцаха и 30-летия Арцахского движения. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"На внеочередном заседании областного совета 20 февраля 1988 года было принято решение, в котором выражалась воля арцахцев на свободное самоопределение. Три десятилетия назад справедливому требованию арцахцев присоединились все армяне. Сегодня мы отмечаем 30-летие этого памятного события, который провозглашен Днем возрождения Арцаха. Более того, это стало днем возрождения армянского народа. Монте (Монте <Аво> Мелконян - Национальный герой Армении и герой Арцаха, активный участник Карабахской войны, один из организаторов и руководителей армянских сил в Нагорном Карабахе - Ред.) правильно говорил, когда утверждал, если потеряем Арцах, перевернем последнюю страницу в истории армянского народа. 20 февраля 1988 был периодом единства, решительности и национального единения", - говорится в послании президента Армении.

При этом Саргсян напомнил, что на мирные и законные действия армянского народа Азербайджан ответил организованными погромами в

Сумгаите и в других местах. По его словам, в эти дни стало очевидно, что народ Арцаха обречен либо на физическое истребление, либо на победу. "Нам навязали войну. Те, кто разворачивал войну, были уверены, что обладают серьезным преимуществом, уничтожив армян и опустошив Арцах, быстро и навсегда закроют карабахский вопрос. Оглядываясь на 30 лет назад, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Карабахское движение спасло сотни тысяч жизней. Армяне Арцаха, имея за плечом поддержку армян мира, смогли с достоинством преодолеть это испытание. Сегодня, те, кто называют нас врагами - обвиняют нас во всех смертных грехах, но единственный грех народа Арцаха в том, что он не проиграл и не был истреблен в этой войне", - говорится в послании Саргсяна.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Карабахское движение на определенном этапе должно было пережить трансформацию. Саргсян

выразил убеждение, что провозглашение государственности, движение не потушило, а наоборот, превратилось в государственную политику. По его словам, венец национального возрождения заключается в двух армянских государствах. "30-летие Карабахского движения мы отмечаем, слушая все те же высказывания и угрозы, что и 30 лет назад. Три десятилетия продолжается пропаганда армянофобии. Кажется, что ничего не изменилось, но изменились мы. Уже 30 лет, свободный Арцах, освободившийся от азербайджанского гнета, быстрыми темпами развивается, как в политической, так и экономической и культурной сферах. В нашем общественном сознании, быть может, справедливо, есть восприятие, что сделанного недостаточно. И поэтому, мы постоянно должны повышать планку наших требований и ожиданий. В качестве народа и государства, нам еще многое предстоит сделать, и это касается всех сфер. Но то, что мы сделали вместе за прошедшие 30 лет, иногда в тяжелейших условиях, действительно немало. Очевидно, что это самое важное тридцатилетие в истории армянского народа в последние несколько веков. Мы сделаем несравненно больше, и вновь будем считать, что этого мало. Неволя не имеет оправдания, а у свободы нет альтернативы. Армению и Арцах мы строим в качестве современных и демократических государств. Мы беспрекословно уважаем основополагающие права человека, поскольку для всего армянского народа свобода и достоинство человека являются абсолютной ценностью",

- заключил Саргсян.