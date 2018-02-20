Вторник, 20 Февраля 2018 12:32

АрмИнфо.Несмотря на то, что 125 статья Конституции Армении еще не вступила в силу, это не ограничивает право Национального Собрания выбирать 4-го президента.

Об этом на пресс-конференции 20 февраля заявил министр юстиции Давид Арутюнян, комментируя точку зрения ряда экспертов о том, что 4-ый президент Армении должен быть избран путем прямых выборов, поскольку соответствующая статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента, пока не вступила в силу.

Министр отметил, что в Конституции важное место занимают переходные статьи, которые корректируют и дополняют ту или иную статью. Так, 211 переходная статья гласит: выборы 4-ого президента республики, должны пройти в порядке, установленном статьей 125 Конституции, не ранее чем за сорок и не позднее чем за тридцать дней до истечения полномочий Президента Республики. "Действительно 125 статья вступит в силу только 9 марта, однако, переходная 211 статья корректирует этот момент. Следовательно, выборы 4-ого президента должны пройти в национальном Собрании Армении", - пояснил министр.

Отметим, что выборы 4-ого президента Армении запланированы на начало марта текущего года. Правящая Республиканская партия выдвинула на

пост президента посла РА в Великобритании Армена Саркисяна, оппозиционный блок "Елк" намерен выступить со своим кандидатом - депутатом Артаком Зейналяном. Национальное Собрание избирает президента сроком на 7 лет. Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов в пером туре. Если Президент Республики не избирается в первом туре, то в десятидневный срок проводятся новые выборы, в этом случае ценз на избрание снижается. Подробности порядка выборов Президента Республики устанавливаются Регламентом Национального Собрания.