Вторник, 20 Февраля 2018 12:04

АрмИнфо. Обе стороны, участвующие в потасовке в Совете старейшин Еревана, вели себя неподобающим образом. Об этом 20 февраля на пресс-конференции заявил министр юстиции, республиканец Давид Арутюнян.

"Я, как министр юстиции Армении осуждаю любые действия, включающие в себя элементы насилия",- заявил он, при этом добавив, что члену Совета старейшин не подобает приносить с собой на заседания банки с химическим веществом, а мужчинам не подобает вести себя так грубо с женщиной.

"Подобное поведение является неприемлемым для нашей культуры. Остается надеяться на то, что такие инциденты впредь не будут иметь места в нашем обществе, а уж тем более в Ереванском совете старейшин", - отметил министр юстиции. По словам политика, главным выходом из любой ситуации является нахождение компромисса с помощью диалога.

Отметим, что 13 февраля в Совете старейшин Еревана произошло чрезвычайное происшествие. Член оппозиционной партии "Еркир цирани" Марина Хачатрян принесла с собой на заседание банку с химическим веществом и попыталась поставить ее на стол председательствующего на заседании мэра Тарона Маркаряна. Однако, Маркарян, осознав грозящую ему опасность, велел членам фракции Республиканской партии остановить Хачатрян и изъять у нее банку с опасным веществом. Этому попытались воспрепятствовать члены фракции "Еркир цирани", которые кричали, что депутаты Совета старейшин должны дышать таким же отравленным воздухом, каким дышат жители Еревана. В результате мужчины из фракции РПА набросились с кулаками на женщин из "Еркир цирани", нанося побои и оплеухи. В дело вмешались члены фракции "Елк", которые попытались разнять разгорячившихся старейшин. После данного инцидента представители партии "Еркир Цирани" обратились структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее членов со стороны представителей Республиканской партии