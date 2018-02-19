Понедельник, 19 Февраля 2018 21:31

АрмИнфо. 19 февраля около 15:35 на филиал №4 Банка ВТБ (Армения) по адресу по адресу ул. Баграмяна 56 двое совершили вооруженное нападение. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Следственного Комитета Армении, уточнив, что сумма ущерба выясняется, но по предварительным подсчетам речь идет о валюте на сумму эквивалентную порядка 8.5 млн драмам.

По факту разбойного нападения возбуждено дело по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 175-й (Разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

Согласно источнику, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по поиску грабителей. В ходе следственных работ на месте преступления изъяты записи с кинокамер филиала. О результатах предварительного следствия СК Армении сообщит позже.