Понедельник, 19 Февраля 2018 21:27

АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, в ходе встречи с делегацией во главе со специальным посланником Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром, не исключил новой войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, поскольку две вооруженные армии стоят друг против друга на линии фронта, не исключено возобновление военных действий в любой момент. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, в ходе встречи, на которой обсуждались вопросы, связанные с нынешней ситуацией на линии фронта, Гасанов констатировал, что переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным. Министр отметил, что вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно- карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта, занялись бы коренным устранением причин его возникновения. В свою очередь, Тойво Клаар отметил важность скорейшего и мирного урегулирования конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе, а также подчеркнул, что Европейский Союз является сторонником продолжения переговоров.