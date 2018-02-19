Понедельник, 19 Февраля 2018 21:27

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным подчеркнул важность тесного взаимодействия специальных служб двух стратегических союзников. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

При этом он подчеркнул, что в современно быстроменяющемся мире возникают как новые возможности, так и новые вызовы. И в обоих случаях, по убеждению армянского лидера, возникает необходимость обмена информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие между спецслужбами, что в свою очередь поможет более эффективно и быстро реагировать на вызовы. Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются и выделяются активным сотрудничеством на высоком уровне во всех сферах - политической, военной и военно-технической, гуманитарной, а также в рамках международных организаций и во внешнеполитической деятельности. При этом Саргсян выразил надежду, что визит Нарышкина придаст новый импульс взаимодействию с армянскими партнерами.

В свою очередь Нарышкин констатировал, что армяно-российские союзнические отношения подразумевают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе, и на уровне спецслужб. При этом он заверил, что взаимодействие, возглавляемой им структуры, с СНБ Армении находится на должном уровне. В этом контексте, Нарышкин по отдельным направлениям представил состояние текущего взаимодействия между двумя силовыми структурами и предстоящие проекты.