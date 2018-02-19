Понедельник, 19 Февраля 2018 21:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 5, 7, 9 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилые дома 4, 12 и собственные дома 1-14 на ул. Алиханян, прилегающие

общественные абоненты; жилые дома 6, 8, 10, 12, 14 на ул. Шираза, улица Шаумяна 8, жилые дома 82, 86 на ул. Себастия, улицы Овнатана и Вегнера, жилые дома 31, 35 на ул. Хагаг Дон; собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-102 на 11-ой улице, 1-29 на 20-ой улице, 1-14 на 22-ой улице, 1-40 на 24-ой улице, 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице в Ареше; жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атоян, жилые дома 76, 78, 80 на ул. Димитров, собственные дома 49-75 на переулке Димитров, жилые дома 1, 1Б на ул. Арцаха;

10:30-16:30 гостиницы "Наири" и "Двин Холдинг", собственные дома 202, 250, 250/3, 269 в кв. "Норки Айгинер", психиатрический центр "Норк" и прилегающие общественные абоненты в общине Норк-Мараш; частично проспект Мясникяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 7, 7/5, 9, 9/5, 14 на ул. Каджазнуни, 75, 77 на ул. Нар-Доса; частично улица Заварян, собственные дома 106, 109, 111, 112, 113, 115, 117 на ул. Вардананца, жилой дом 64 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты, частично улицы Сари тага 3-8, частично ряды Сари тага 5-10 и прилегающие общественные абоненты;

11:00-16:00 жилой дом 31 на ул. Хагаг Дон;

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 села Аревик, Мргашат;

12?00-14?00 села Мердзаван, Баграмян, Таиров;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Айнтап;

10?00-14?00 частично улица Пушкина, жилые дома 22, 24 на ул. Шаумяна в городе Арарат;

10?30-16?00 частично село Неркин Двин;

11?00-15:00 частично села Азатаван и Бурастан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично улица Азатутян в городе Вайк;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - частично 1-ая улица и улицы 5, 6 села Сизавет в районе Ашоцк;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 - частично поселок Воротан в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. С уважением, Мария Аванесова