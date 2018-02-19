Понедельник, 19 Февраля 2018 21:24

АрмИнфо. 19 февраля в 15:30 было совершено нападение на филиал N4 Банка ВТБ (Армения) по адресу ул. Баграмяна 56.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ВТБ (Армения), сотрудники и клиенты Банка не пострадали. В настоящее время филиал продолжает работу в стандартном режиме.

Между тем, пресс-секретарь Полиции РА Эдгар Джаноян сообщил АрмИнфо, что нападение на филиал Банка ВТБ (Армения) совершили двое. Нападавшие были вооружены пистолетом. О похищенной сумме Полиция не сообщает. На месте ведутся следственные мероприятия, детали выясняются.

Ряд источников сообщает, что похищенная сумма составляет порядка 8 млн драмов.