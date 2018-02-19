Понедельник, 19 Февраля 2018 17:13

АрмИнфо.Законодательная инициатива, предполагающая участие Защитника прав человека в заседаниях правительства Армении исключительно по приглашению премьер-министра РА никоим образом не сужает круг полномочий армянского Омбудсмена. Об этом в ответ на запрос АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЗПЧ Армении.

Как отметили в Офисе Омбудсмена Армении, подобные регулировки

предусмотрены законопроектом <О внесении изменения в конституционный

закон РА <О защитнике прав человека>. <В условиях парламентской

системы управления, участие в заседаниях правительства является

обязанностью только членов правительства, а правом на участие в этих заседаниях на постоянной основе наделены главы тех ведомств, которые находятся в подчинении правительства и премьер-министра, а также главы аппаратов Президента и Национального Собрания>, - заявили в Офисе.

Вместе с тем в структуре пояснили, что возможность участия в заседаниях Кабмина по приглашению премьера распространяется на всех органах, независимых от исполнительной власти, в том числе на Омбудсмена. Тем не менее, как считают в аппарате УПЧ, нововведение никоим образом не воспрепятствует работе Омбудсмена. Наоборот, Омбудсмену, по итогам конституционных изменений предоставлен более широкий круг полномочий, укреплены также конституционные гарантии независимости деятельности института Омбудсмена: до принятия нормативно- правового акта или проекта решения правительства, касающегося прав и свобод человека, ЗПЧ имеет право направить свое письменное мнение, расширен также круг нормативных актов, оспорить которые Омбудсмен может в Конституционном суде (решения Правительства и премьер-министра, подзаконные правовые акты и др.). Напомним, что на днях на едином сайте проектов правовых актов (e-draft.am) был размещен законопроект <О внесении изменения в конституционный закон РА <О защитнике прав человека>, согласно которому Защитник прав человека (омбудсмен) Армении не сможет участвовать в заседаниях правительства РА без приглашения премьер-министра республики. Согласно ч.1 ст.32 конституционного закона РА <О защитнике прав человека>, омбудсмен имеет право присутствовать на заседаниях правительства Республики Армения и выступать в соответствии с порядком деятельности Кабмина, а также присутствовать и выступать на заседаниях государственных органов и органов местного самоуправления

- в соответствии с установленным порядком проведения заседаний этих органов, если рассматриваются вопросы, касающиеся прав и свобод человека. В обосновании к законопроекту, разработанному фондом <Центр развития законодательства и правовых исследований> при министерстве юстиции Армении, в частности, отмечается: в Национальное Собрание РА представлен проект закона <О структуре и деятельности правительства Республики Армения> (вместе с пакетом смежных законопроектов), по которому устанавливается круг лиц, которые имеют право присутствовать на заседаниях правительства РА. Несмотря на то, что в данном списке нет защитника прав человека, тем не менее, законопроектом предусматривается, что на заседаниях Кабмина имеют право присутствовать приглашенные премьер-министром Армении лица. Вышеотмеченное послужило основанием для разработки проекта <О внесении изменения в конституционный закон Республики Армения <О защитнике прав человека>, - указывается в обосновании.