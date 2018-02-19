Понедельник, 19 Февраля 2018 16:48

АрмИнфо. 125 статья Конституции Армении устанавливает порядок президентских выборов в целом, она не касается выборов именно 4 президента РА. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо, заявил специалист по международному праву, юрист Ара Казарян, касаясь утверждений некоторых экспертов о том, что 125 статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента (то есть путем голосования в парламенте ред.), вступает в силу в первый день начала полномочий 4-ого президента РА, следовательно, новый президент должен избираться по старой системе, то есть путем прямых - общенародных выборов.

"Несмотря на то, что 125 статья вступает в силу в первый же день избрания 4-ого президента Армении, тем не менее, новый президент должен быть избран путем вторичных выборов, то есть голосования в парламенте, поскольку переходная статья 211 Конституции регулирует этот момент. Согласно переходной статье 211, выборы 4-ого президента республики, в порядке, установленном статьей 125 Конституции, проводятся не ранее чем за сорок и не позднее чем за тридцать дней до истечения полномочий Президента Республики",- объяснил эксперт, вновь подчеркнув, что, согласно нормам Конституции, выбирать нового президента отныне имеет право только Национальное Собрание Армении, вне зависимости от того, когда вступает в силу 125 статья.

В тоже время юрист отметил, что каждую статью и каждое положение в Конституции следует рассматривать не отдельно, вырывая из контекста, а только в контексте с другими вводными положениями, так как они зачастую дополняют друг друга и вносят определенные коррективы. "Таким образом, совершенно очевидно и законно то, что нового президента РА должно избирать Национальное Собрание Армении", - заключил Ара Казарян.

Отметим, что выборы 4-ого президента Армении запланированы на начало марта текущего года. Правящая Республиканская партия выдвинула на пост президента посла РА в Великобритании Армена Саркисяна, оппозиционный блок "Елк" намерен выступить со своим кандидатом - депутатом Артаком Зейналяном.

Национальное Собрание избирает президента сроком на 7 лет. Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов в пером туре. Если Президент Республики не избирается в первом туре, то в десятидневный срок проводятся новые выборы, в этом случае ценз на избрание снижается. Подробности порядка выборов Президента Республики устанавливаются Регламентом Национального Собрания.