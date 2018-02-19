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|Серж Саргсян: Претензии Алиева на Ереван - полнейший бред, но в условиях молчания Европы это может иметь серьезные последствия
|Вице-президент ALDE: Сотрудничество альянса с партией "Лусавор Айастан" будет успешным и продуктивным
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|Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
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АрмИнфо. 125 статья Конституции Армении устанавливает порядок президентских выборов в целом, она не касается выборов именно 4 президента РА. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо, заявил специалист по международному праву, юрист Ара Казарян, касаясь утверждений некоторых экспертов о том, что 125 статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента (то есть путем голосования в парламенте ред.), вступает в силу в первый день начала полномочий 4-ого президента РА, следовательно, новый президент должен избираться по старой системе, то есть путем прямых - общенародных выборов.
"Несмотря на то, что 125 статья вступает в силу в первый же день избрания 4-ого президента Армении, тем не менее, новый президент должен быть избран путем вторичных выборов, то есть голосования в парламенте, поскольку переходная статья 211 Конституции регулирует этот момент. Согласно переходной статье 211, выборы 4-ого президента республики, в порядке, установленном статьей 125 Конституции, проводятся не ранее чем за сорок и не позднее чем за тридцать дней до истечения полномочий Президента Республики",- объяснил эксперт, вновь подчеркнув, что, согласно нормам Конституции, выбирать нового президента отныне имеет право только Национальное Собрание Армении, вне зависимости от того, когда вступает в силу 125 статья.
В тоже время юрист отметил, что каждую статью и каждое положение в Конституции следует рассматривать не отдельно, вырывая из контекста, а только в контексте с другими вводными положениями, так как они зачастую дополняют друг друга и вносят определенные коррективы. "Таким образом, совершенно очевидно и законно то, что нового президента РА должно избирать Национальное Собрание Армении", - заключил Ара Казарян.
Отметим, что выборы 4-ого президента Армении запланированы на начало марта текущего года. Правящая Республиканская партия выдвинула на пост президента посла РА в Великобритании Армена Саркисяна, оппозиционный блок "Елк" намерен выступить со своим кандидатом - депутатом Артаком Зейналяном.
Национальное Собрание избирает президента сроком на 7 лет. Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов в пером туре. Если Президент Республики не избирается в первом туре, то в десятидневный срок проводятся новые выборы, в этом случае ценз на избрание снижается. Подробности порядка выборов Президента Республики устанавливаются Регламентом Национального Собрания.
|Офис УПЧ Армении не видит никакого сужения полномочий Омбудсмена в ограничении его участия в заседаниях правительства
|Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
|Степанакерт: Одного лишь увеличения штата офиса Капршика недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения
|В Степанакерте убеждены: Налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать разрешению существующих в регионе проблем
|С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача
|Степанакерт: Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с участием Арцаха, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе
|Конверс Банк объявил о запуске новой услуги USSD для картодержателей
|Глава МИД Арцаха: Первоочередной задачей в процессе урегулирования карабахского конфликта является обеспечение необратимости мирного процесса
|Эдвард Налбандян посчитал символичным, что "японская неделя" в Армении завершается встречей министров ИД РА и Японии
|Министры иностранных дел Армении и Егпита обсудили перспективы по развитию сотрудничества
|Маноян: Выступление Саргсяна на Мюнхенской конференции по части Турции сводилось к одному - армяно-турецкие проколы не имеют больше значения для Армении
|В Ватикане будет установлен памятник Григору Нарекаци
|С 21 февраля температура воздуха в республике поднимется на 3-4 градуса
|Министры ИД Армении и Ирана обсудили перспективы сотрудничества на международных платформах
|Серж Саргсян: Самоуспокоение Азербайджана в том плане, что Армения изолирована - миф
|Серж Саргсян: Армения не отказывалась от Ассоциации с ЕС, он нее отказался Евросоюз
|Серж Саргсян: Армения не может вечно ждать ответных шагов Турции - пришло время здесь остановиться
|Серж Саргсян: Ереван ведёт переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива
|Казахстан создает свое агентство по международному развитию
|Серж Саргсян: Претензии Алиева на Ереван - полнейший бред, но в условиях молчания Европы это может иметь серьезные последствия
|Вице-президент ALDE: Сотрудничество альянса с партией "Лусавор Айастан" будет успешным и продуктивным
|Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|После консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента Армении
|Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении
|Президент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействия
|Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
|Налбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией
|Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
|Реакция Москвы на заявление Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку
|Эксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в Армении
|Член Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозиции
|Амстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян
|Блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана
|Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана
|Бако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом году
|Серж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во Флориде
|С 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадки
|Грайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочий
|МИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостью
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраля
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочери
|Мухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в Евразии
|Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
|Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
|МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
|Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
|Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
|В Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского моста
|Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
|Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
|В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
|Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
|Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
|Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
|Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
|Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
|Уразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском пространстве
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