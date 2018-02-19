Понедельник, 19 Февраля 2018 15:48

АрмИнфо.Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня, и неоднократно сама выступала с различными предложениями по снижению напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Об этом 19 февраля, подводя итоги деятельности ведомства 2017 году, заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

При этом, он добавил, что Степанакерт всегда исходил из того понимания, что эти шаги не должны носить формальный или же декларативный характер, а должны вносить реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Глава МИД Арцаха подчеркнул, что этот же подход в равной мере относится и к предложению по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, которое не должно сводиться лишь к формальному увеличению штата сотрудников, а должно предусматривать повышение мониторинговых возможностей офиса.

"Реализация данного предложения станет важным шагом в правильном направлении. Однако, одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышения его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Необходимо претворить в жизнь и другие инициативы по укреплению режима прекращения огня, в частности, согласованное еще в 2011 году предложение по механизмам расследования инцидентов. В этом контексте важное значение имеет также практическое применение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом и Арменией. Соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций", - заключил Маилян.