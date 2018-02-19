Понедельник, 19 Февраля 2018 15:47

АрмИнфо.В Степанакерте убеждены, что налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать укреплению стабильности и разрешению существующих в регионе проблем. Об этом 19 февраля, подводя итоги деятельности ведомства 2017 году, заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

При этом глава МИД Арцаха считает, что международное сотрудничество, основанное на принципе вовлечения, а не исключения, придаст новый импульс урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. По его словам, Арцах является важным фактором в региональной архитектуре, который своей ответственной политикой стремится к установлению окончательного и прочного мира на Южном Кавказе.

"Считаем данные инициативы важным и своевременным шагом особенно на фоне непрекращающихся попыток Азербайджана изолировать Арцах. Резолюция, инициированная конгрессменом Фрэнком Паллоне, и призыв сопредседателя Круга дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана к руководству Франции, является важным напоминанием о том, что права человека носят универсальный характер, а их соблюдение является ответственностью всего международного сообщества и не может зависеть от прихоти такого несвободного государства как Азербайджан. Примечательно, что с инициативами, осуждающими попытки Азербайджана изолировать Арцах и призывающими наладить прямые контакты с руководством Арцаха, выступили представители политических и общественных кругов США и Франции, которые наряду с Россией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. С аналогичными предложениями выступили также депутаты Европарламента - председатель Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франк Энгель и член Комиссии по внешним отношениям Ларс Адактуссон", резюмировал Маилян.