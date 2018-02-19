Понедельник, 19 Февраля 2018 15:45

АрмИнфо.С 1 марта 2018 года в Армении вступает в силу новый порядок отпуска лекарственных средств. На первом этапе новые правила коснутся антибиотиков, гормональных и кодеинсодержащих препаратов, с 1 июля - инъекционных и противоопухлевых лекарств, а уже с 1 октября - всех остальных ЛС, включенных в рецептурный список Минздрава Армении. Об этом заявил замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян 19 февраля на пресс-конференции.

По словам замминистра, многие лекарства, в том числе и антибиотики всегда относились к рецептурным препаратам, применять которые нужно только по назначению врача. Однако по сей день требования выполнялись не в полную силу. Граждане страны стабильно занимались самолечением, а провизоры, за отсутствием необходимых знаний и надлежащего института ответственности, попросту реализовывали имеющийся в аптеке товар. В итоге, нередко самую обычную простуду лечили сильнейшим антибиотиком, что привело к большей устойчивости к ряду антибиотиков.

В настоящее время, ссылаясь на мировой опыт, ответственные за сферу заявляют - стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности - поставить использование антибиотиков под жесткий контроль. В аптеке нужно предъявить рецепт, выписанный на бланке. В минздраве понимают, что это неудобно, непривычно, занимает время. Но надо понять: бесконтрольное использование медикаментов приносит больше вреда, чем пользы. Помимо этого, благодаря новому порядку, как считают в Минздраве, формируется институт ответственности как для врача, который выписал рецепт, так и аптекаря, отпускающего препарат.

Список рецептурных препаратов в Армении на сегодня широк и включает в себя средства из практически всех лекарственных групп - порядка 3470 наименований лекарств. К концу года из зарегистрированных в Армении

4723 ЛС 3632 будут отпускаться исключительно по рецепту врача. Антибиотики - все рецептурные. В рецептурный список попали такие часто используемые препараты, как ибупрофен- астерия 400 мг (противовоспалительный препарат), каптоприл (с 12,5мг) и нолипрел­форте (лекарства от давления), эутирокс (с100 мкг), который принимает большая часть населения.

Является ли препарат рецептурным или нет, как пояснил глава Центра экспертизы лекарств и медицинского оборудования Минздрава Армении Акоп Топчян, решается в процессе его регистрации - на это влияет также доза препарата. Например, мази наружного применения до 5% могут быть безрецептурными, а выше 5% - рецептурными. В этом вопросе, по его словам, для Минздрава Армении путеводителем являются стандарты ВОЗ. Вместе с тем, как заверил Акоп Топчян, списки еще раз будут пересмотрены, поскольку не исключаются чисто технические неточности.

Таким образом, впредь нельзя будет прийти в аптеку и купить ЛФ по совету провизора. Вместе с тем, в Минздраве не преследуют цели продвигать или навязывать товар какой- либо фирмы - на рецепте будет указано действующее вещество рекомендуемого препарата, а уже в аптеке предложат варианты в соответствии с финансовыми возможностями пациента. Для хронических больных предусмотрены рецепты многоразового использования, которые будут выдаваться сроком на 6 месяцев. Срок хранения использованных рецептов зависит от того, какое лекарство было выписано - он может храниться и до 3-х лет. До конца 2018 года заработает также "электронная аптека", доступ к которой будет иметь как врач, выписывающий препарат, так и аптекарь, отпускающий его. За тем, насколько придерживаются установленным правилам аптеки, будут следить инспекционные органы Минздрва, в том числе путем контрольных закупок. За торговлю рецептурными препаратами без соответствующих документов грозит штраф.

В армянском Минздрвае разделяют озабоченность о том, что новые регулировки приведут к увеличению потока граждан в медучреждения страны. Тем не менее, по заверению ответственных, не следует опасаться скоплений и очередей, поскольку с новыми требованиями уже ознакомлен медперсонал больниц и поликлиник. Помимо этого, осуществляя поэтапный переход к рецептурному принципу отпуска ЛС, ответственные сферы планируют избежать возможных скоплений и недопонимания в системе.

Отметим, что согласно решению правительства Армении от 29 ноября 2017

года с 28 февраля 2018 года в Армении вступает в силу новый порядок

отпуска лекарств по рецептам. Ужесточение контроля над продажей

рецептурных лекарств является требованием закона <О лекарственных

средствах>, принятого еще в 2016 году. В соответствии с этим Минздрав разработал четыре рецептурные формы, которые прилагаются к данному решению - единичного или многоразового использования, для наркотических и психотропных веществ. На сайте Минздрава опубликованы также списки лекарств, которые будут выдаваться по рецепту и без - http://moh.am/#1/1033. С порядком можно ознакомиться по ссылке - .http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=117491.