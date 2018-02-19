﻿
 Понедельник, 19 Февраля 2018 15:45
Наира Бадалян

С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача

С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача

АрмИнфо.С 1 марта 2018 года в Армении вступает в силу новый порядок отпуска лекарственных средств. На первом этапе новые правила коснутся антибиотиков, гормональных и кодеинсодержащих препаратов, с 1 июля - инъекционных и противоопухлевых лекарств, а уже с 1 октября - всех остальных ЛС, включенных в рецептурный список Минздрава Армении. Об этом заявил замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян 19 февраля на пресс-конференции.

По словам замминистра, многие лекарства, в том числе и антибиотики всегда относились к рецептурным препаратам, применять которые нужно только по назначению врача. Однако по сей день требования выполнялись не в полную силу.  Граждане страны стабильно занимались самолечением, а провизоры, за отсутствием необходимых знаний и надлежащего института ответственности, попросту реализовывали имеющийся в аптеке товар. В итоге, нередко самую обычную простуду лечили сильнейшим антибиотиком, что привело к большей устойчивости к ряду антибиотиков.

В настоящее время, ссылаясь на мировой опыт, ответственные за сферу заявляют - стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности - поставить использование антибиотиков под жесткий контроль. В аптеке нужно предъявить рецепт, выписанный на бланке. В минздраве понимают, что это неудобно, непривычно, занимает время. Но надо понять: бесконтрольное использование медикаментов приносит больше вреда, чем пользы. Помимо этого, благодаря новому порядку, как считают в Минздраве, формируется институт ответственности как для врача, который выписал рецепт, так и аптекаря, отпускающего препарат.

Список рецептурных препаратов в Армении на сегодня широк и включает в себя средства из практически всех лекарственных групп - порядка 3470 наименований лекарств. К концу года из зарегистрированных в Армении

4723 ЛС 3632 будут отпускаться исключительно по рецепту врача. Антибиотики - все рецептурные. В рецептурный список попали такие часто используемые препараты, как ибупрофен- астерия 400 мг (противовоспалительный препарат), каптоприл (с 12,5мг) и нолипрел­форте (лекарства от давления), эутирокс (с100 мкг), который принимает большая часть населения.

Является ли препарат рецептурным или нет, как пояснил глава Центра экспертизы лекарств и медицинского оборудования Минздрава Армении Акоп Топчян, решается в процессе его регистрации - на это влияет также доза препарата. Например, мази наружного применения до 5% могут быть безрецептурными, а выше 5% - рецептурными. В этом вопросе, по его словам, для Минздрава Армении путеводителем являются стандарты ВОЗ. Вместе с тем, как заверил Акоп Топчян, списки еще раз будут пересмотрены, поскольку не исключаются чисто технические неточности.

Таким образом, впредь нельзя будет прийти в аптеку и купить ЛФ по совету провизора.  Вместе с тем, в Минздраве не преследуют цели продвигать или навязывать товар какой- либо фирмы - на рецепте будет указано действующее вещество рекомендуемого препарата, а уже в аптеке предложат варианты в соответствии с финансовыми возможностями пациента. Для хронических больных предусмотрены рецепты многоразового использования, которые будут выдаваться сроком на 6 месяцев. Срок хранения использованных рецептов зависит от того, какое лекарство было выписано - он может храниться и до 3-х лет. До конца 2018 года заработает также "электронная аптека", доступ к которой будет иметь как врач, выписывающий препарат, так и аптекарь, отпускающий его. За тем, насколько придерживаются установленным правилам аптеки, будут следить инспекционные органы Минздрва, в том числе путем контрольных закупок. За торговлю рецептурными препаратами без соответствующих документов грозит штраф.

В армянском Минздрвае разделяют озабоченность о том, что новые регулировки приведут к увеличению потока граждан в медучреждения страны. Тем не менее, по заверению ответственных, не следует опасаться скоплений и очередей, поскольку с новыми требованиями уже ознакомлен медперсонал больниц и поликлиник. Помимо этого, осуществляя поэтапный переход к рецептурному принципу отпуска ЛС, ответственные сферы планируют избежать возможных скоплений и недопонимания в системе.

Отметим, что согласно решению правительства Армении от 29 ноября 2017

года с 28 февраля 2018 года в Армении вступает в силу новый порядок

отпуска лекарств по рецептам. Ужесточение контроля над продажей

рецептурных лекарств является требованием закона <О лекарственных

средствах>, принятого еще в 2016 году. В соответствии с этим Минздрав разработал четыре рецептурные формы, которые прилагаются к данному решению - единичного или многоразового использования, для наркотических и психотропных веществ. На сайте Минздрава опубликованы также списки лекарств, которые будут выдаваться по рецепту и без - http://moh.am/#1/1033. С порядком можно ознакомиться по ссылке - .http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=117491.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Офис УПЧ Армении не видит никакого сужения полномочий Омбудсмена в ограничении его участия в заседаниях правительстваОфис УПЧ Армении не видит никакого сужения полномочий Омбудсмена в ограничении его участия в заседаниях правительства
Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное СобраниеАра Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
Степанакерт: Одного лишь увеличения штата офиса Капршика недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновенияСтепанакерт: Одного лишь увеличения штата офиса Капршика недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения
В Степанакерте убеждены: Налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать разрешению существующих в регионе проблемВ Степанакерте убеждены: Налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать разрешению существующих в регионе проблем
С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врачаС 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача
Степанакерт: Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с участием Арцаха, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионеСтепанакерт: Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с участием Арцаха, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе
Конверс Банк объявил о запуске новой услуги USSD  для картодержателейКонверс Банк объявил о запуске новой услуги USSD  для картодержателей
Глава МИД Арцаха: Первоочередной задачей в процессе урегулирования карабахского конфликта является обеспечение необратимости мирного процессаГлава МИД Арцаха: Первоочередной задачей в процессе урегулирования карабахского конфликта является обеспечение необратимости мирного процесса
Эдвард Налбандян посчитал символичным, что Эдвард Налбандян посчитал символичным, что "японская неделя" в Армении завершается встречей министров ИД РА и Японии
Министры иностранных дел Армении и Егпита обсудили перспективы по развитию сотрудничестваМинистры иностранных дел Армении и Егпита обсудили перспективы по развитию сотрудничества
Маноян: Выступление Саргсяна на Мюнхенской конференции по части Турции сводилось к одному - армяно-турецкие проколы не имеют больше значения для АрменииМаноян: Выступление Саргсяна на Мюнхенской конференции по части Турции сводилось к одному - армяно-турецкие проколы не имеют больше значения для Армении
В Ватикане будет установлен памятник Григору НарекациВ Ватикане будет установлен памятник Григору Нарекаци
С 21 февраля температура воздуха в республике поднимется на 3-4 градусаС 21 февраля температура воздуха в республике поднимется на 3-4 градуса
Министры ИД Армении и Ирана обсудили перспективы сотрудничества на международных платформахМинистры ИД Армении и Ирана обсудили перспективы сотрудничества на международных платформах
Серж Саргсян: Самоуспокоение Азербайджана в том плане, что Армения изолирована - мифСерж Саргсян: Самоуспокоение Азербайджана в том плане, что Армения изолирована - миф
Серж Саргсян: Армения не отказывалась от Ассоциации с ЕС, он нее отказался ЕвросоюзСерж Саргсян: Армения не отказывалась от Ассоциации с ЕС, он нее отказался Евросоюз
Серж Саргсян: Армения не может вечно ждать ответных шагов Турции - пришло время здесь остановитьсяСерж Саргсян: Армения не может вечно ждать ответных шагов Турции - пришло время здесь остановиться
Серж Саргсян: Ереван ведёт переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского заливаСерж Саргсян: Ереван ведёт переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива
Казахстан создает свое агентство по международному развитиюКазахстан создает свое агентство по международному развитию
Серж Саргсян: Претензии Алиева на Ереван - полнейший бред, но в условиях молчания Европы это может иметь серьезные последствияСерж Саргсян: Претензии Алиева на Ереван - полнейший бред, но в условиях молчания Европы это может иметь серьезные последствия
Вице-президент ALDE: Сотрудничество альянса с партией Вице-президент ALDE: Сотрудничество альянса с партией "Лусавор Айастан" будет успешным и продуктивным
Эдмон Марукян: Главной целью партии Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
После консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента АрменииПосле консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента Армении
Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями АрменииГенрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении
Президент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействияПрезидент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействия
Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничестваМинистры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
Налбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с ЯпониейНалбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией
Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничестваСпикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
Реакция Москвы на заявление Алиева о Реакция Москвы на заявление Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку
Эксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в АрменииЭксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в Армении
Член Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозицииЧлен Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозиции
Амстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армянАмстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян
Блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет АзербайджанаБлоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана
Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана  Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана  
Бако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом годуБако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом году
Серж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во ФлоридеСерж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во Флориде
С 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадкиС 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадки
Грайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочийГрайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочий
МИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостьюМИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостью
Электросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраляЭлектросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраля
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочериСледственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочери
Мухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в ЕвразииМухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в Евразии
Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничестваЗамглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с АрмениейПосол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите ФранкофонииМИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогуКандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
Фракция Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
В Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского мостаВ Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского моста
Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в  процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемоКаро Пайлян: Вмешательство властей Турции в  процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского обществаАра Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентовВ ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страныПремьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к РоссииЖириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительныКарен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
Правительство дало Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткойПравительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
Уразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском  пространствеУразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском  пространстве
Армен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правленияАрмен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правления

Интервью
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюСтремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетикиСоюз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийЦелью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении КарабахаАрман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и ВостокомПосол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      
Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  
Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундойМанвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медициныЛевон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открытВ отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийствуАркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементироватьАндрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха 
Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на МосквуОванес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через ИранВладимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзяИльгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнутьАвигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря СШАГагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нуженЗардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходитсяИсключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
Комментируемые
Эдмон Марукян: Главной целью партии Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в КарабахеРоссийский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский заливРадев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналовВ Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕЭдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатовС трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
Армения и Таджикистан отменяют визовый режимАрмения и Таджикистан отменяют визовый режим
Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устноКаро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX ArmeniaДолларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
Блок Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажаПрогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленецШармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской ТурцииМинистр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависитПризнание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
В Австрии состоялся Международный молодежный форум В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеровБанк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседямиЭрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседанийАрмянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизмуПравящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизмШармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотноШармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 годуЭдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республикШармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республикиНачальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавирусаАрмения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособнаАналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителейЭксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителейВ Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
Поиск по дням

2013 , 2014