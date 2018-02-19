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АрмИнфо.Отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Об этом 19 февраля, подводя итоги деятельности ведомства 2017 году, заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.
Он напомнил, что полноценными переговорами являются переговоры трех сторон - Арцаха, Азербайджана и Армении, подписавших соглашение о прекращении огня в мае 1994 года. Арцахский министр подчеркнул, что именно этот формат закреплен в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ. "Исходя из этого, мы считаем, что усилия должны быть направлены на возобновление трехсторонних переговоров Арцах- Азербайджан-Армения, а не создание новой переговорной архитектуры. Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе", - сказал министр.
В этой связи, он посчитал уместным напомнить, что полноформатные переговоры в свое время были сорваны в результате аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, которая в разгар работ над Большим политическим соглашением стала настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров. По словам Маиляна, сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им самим обсуждения принципов урегулирования конфликта и приступить к неким структурированным переговорам. "Подобная непоследовательность азербайджанских властей не вызывает сомнений в том, что данная инициатива, как и предыдущие, является всего лишь уловкой, обусловленной нежеланием признавать реализованное народом Арцаха право на самоопределение в качестве основы для достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", - заключил глава МИД Арцаха
|Офис УПЧ Армении не видит никакого сужения полномочий Омбудсмена в ограничении его участия в заседаниях правительства
|Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
|Степанакерт: Одного лишь увеличения штата офиса Капршика недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения
|В Степанакерте убеждены: Налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать разрешению существующих в регионе проблем
|С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача
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|Серж Саргсян: Самоуспокоение Азербайджана в том плане, что Армения изолирована - миф
|Серж Саргсян: Армения не отказывалась от Ассоциации с ЕС, он нее отказался Евросоюз
|Серж Саргсян: Армения не может вечно ждать ответных шагов Турции - пришло время здесь остановиться
|Серж Саргсян: Ереван ведёт переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива
|Казахстан создает свое агентство по международному развитию
|Серж Саргсян: Претензии Алиева на Ереван - полнейший бред, но в условиях молчания Европы это может иметь серьезные последствия
|Вице-президент ALDE: Сотрудничество альянса с партией "Лусавор Айастан" будет успешным и продуктивным
|Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
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|После консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента Армении
|Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении
|Президент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействия
|Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
|Налбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией
|Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
|Реакция Москвы на заявление Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку
|Эксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в Армении
|Член Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозиции
|Амстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян
|Блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана
|Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана
|Бако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом году
|Серж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во Флориде
|С 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадки
|Грайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочий
|МИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостью
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраля
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочери
|Мухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в Евразии
|Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
|Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
|МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
|Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
|Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
|В Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского моста
|Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
|Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
|В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
|Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
|Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
|Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
|Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
|Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
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