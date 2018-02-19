Понедельник, 19 Февраля 2018 15:40

АрмИнфо.Отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Об этом 19 февраля, подводя итоги деятельности ведомства 2017 году, заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

Он напомнил, что полноценными переговорами являются переговоры трех сторон - Арцаха, Азербайджана и Армении, подписавших соглашение о прекращении огня в мае 1994 года. Арцахский министр подчеркнул, что именно этот формат закреплен в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ. "Исходя из этого, мы считаем, что усилия должны быть направлены на возобновление трехсторонних переговоров Арцах- Азербайджан-Армения, а не создание новой переговорной архитектуры. Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе", - сказал министр.

В этой связи, он посчитал уместным напомнить, что полноформатные переговоры в свое время были сорваны в результате аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, которая в разгар работ над Большим политическим соглашением стала настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров. По словам Маиляна, сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им самим обсуждения принципов урегулирования конфликта и приступить к неким структурированным переговорам. "Подобная непоследовательность азербайджанских властей не вызывает сомнений в том, что данная инициатива, как и предыдущие, является всего лишь уловкой, обусловленной нежеланием признавать реализованное народом Арцаха право на самоопределение в качестве основы для достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", - заключил глава МИД Арцаха