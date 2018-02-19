Понедельник, 19 Февраля 2018 15:34

Руководитель офиса Ай Дата и по политическим вопросам Бюро АРФД Киро Маноян в интервью АрмИнфо рассуждает о последних событиях вокруг конфликта на территории Сирии, курдском факторе в данном конфликте. Делится видением интересов Армении в направлении соседних Ирана и Турции, а также точкой зрения относительно наиболее возможного и исходящего из интересов армянства варианта урегулирования конфлика вокруг Арцаха.

Короткий вопрос, требующий пространного ответа - что происходит в Сирии?

Если в самом начале конфликта в 2011-12 гг. в Сирии в каком то смысле имела место гражданская война, то сегодня на этой территории сводят счеты совершенно иные силы и государства. В реальности, в Сирии разворачивается региональная война между самыми различными государствами, не имеющая практически никакого отношения, собственно, к сирийскому вопросу. Более того, эти государства в мирном разрешении сирийских проблем самими сирийцами крайне не заинтересованы, по крайней мере, до решения на территории Сирии проблем собственных. Самый наглядный пример - Турция, стремящаяся разрешить в Сирии собственные внутренние проблемы. В первую очередь, отвлечь недовольство, как минимум, половины турецких граждан от Реджепа Эрдогана. В этом свете, нелишне напомнить, что в Турции в 2019 году пройдут президентские выборы. Ну и, конечно, туркам выгодно спроецировать на территорию Сирии проблемы с курдами на собственной территории. Есть еще США, Россия, Иран, не говоря о вооруженных, неофициальных группировках, явившихся в Сирию из самых различных стран. И до тех пор пока все эти силы и страны не разрешат собственные проблемы на территории Сирии, говорить о перспективах разрешения, собственно, проблемы самой Сирии не приходится. При этом, та же Турция является одной из главных ответственных стран за тревожную ситуацию в Сирии, потому что именно Анкара очень долгое время одобряла транзит через собственную территорию в Сирию иностранных военных, вооружений и т.д. При этом, Турция имеет серьезные виды и аппетиты не только на территорию Сирии, но и Ирака. Удастся ли им их удовлетворить - покажет время.

Стали ли курды продолжением в некотором смысле ИГИЛ по части рассеивания хаоса на территории Сирии и в перспективе шире - Большого Ближнего Востока?

Я так не считаю, слишком уж различны цели "Исламского государства" и различных курдских организаций в Сирии и Ираке.

Цели, но не функции...

Да, но различные цели предполагают различные функции, и в отличие от ИГИЛ, я не усматриваю у тех же курдских организаций намерения захватить, к примеру, всю Сирию, Ирак и даже весь Ближний Восток. Влияние же курдского фактора усилилось в силу двух основных причин. В силу внушительного объема участия курдов в войне на территории Сирии и мощного содействия получаемого курдскими вооруженными формированиями от США, разумеется, преследующих достижение собственных целей. Думаю, что на данном отрезке времени цели и интересы США и курдов совпадают. Как долго это будет продолжаться сказать не могу, однако, сегодня курдский фактор является одним из самых влиятельных факторов на Ближнем Востоке. И в случае правильного задействования собственных возможностей, курды, несомненно, имеют все шансы достичь реализации определенных целей. Думаю, что безвременный референдум о независимости Иракского Курдистана, принесший курдам больше вреда чем пользы, стал в этом смысле для них наглядным уроком.

Вы можете назвать две страны из числа стран, вовлеченных в конфликт на территории Сирии, с хотя бы частично совпадающими интересами, две страны действующие в Сирии на принципах союзничества?

По минимуму сталкиваются в Сирии интересы России и Ирана. Между ними, конечно, также существует соперничество за зоны влияния, но в целом, в Сирии их интересы больше созвучны чем противоречивы. При этом, страны, диктующей сирийскую повестку, нет. Даже наиболее влиятельные игроки - Иран с Россией диктовать что-либо в Сирии не способны даже в совокупности, учитывая наличие игроков "на земле" подобных США и Турции.

Какие угрозы и последствия сулит эта война "всех против всех" региону Южного Кавказа?

Очень часто в Армении игнорируют тот факт, что расстояние от нас по прямой до охваченной войной с участием Турции территорией Сирии не превышает 400-500 километров. И единственной разделяющей нас от театра боевых действий страной является участник этой войны - Турция. Соответственно, эти события вполне могут иметь последствия и для Армении. Конечно, необязательно в виде проецирования военных действий на территорию Армении. Однако, дестабилизация Турции вполне может поднять серьезные вопросы и перед нами, поскольку угрозу в себе в наше время содержит само понятие нестабильность. То же самое я могу сказать относительно Ирана, особенно ввиду неудавшейся попытки прихода туда зимой весны.

Я правильно понимаю, что сегодня интересам Армении противоречит дестабилизация и угроза расчленения не только Ирана, но и Турции?

Угроза расчленения Ирана, конечно, же противоречит интересам Армении. Что же касается Турции, то тут все зависит от степени нашей готовности получить от этого причитающуюся нам по справедливости долю. На мой взгляд, дестабилизация в Турции к немедленному распаду этой страны не приведет. Но подобный хаос вполне способен сменить в этой стране власть, возможные последствия чего предугадать сегодня невозможно. Это не может нас не беспокоить. Тем не менее, я убежден, что Турция все же распадется, если не завтра, то в ближайшие десятилетия, к чему мы должны быть готовы. Не убежден, что мы полностью к этому готовы сегодня.

Вы видите в сегодняшней Турции политическую силу, способную представлять в перспективе для Армении большую угрозу чем эрдогановская AKP?

На мой взгляд, прямой угрозы Армении AKP не представляет, учитывая различия между ее политикой и политикой Турции под влиянием военных до прихода AKP к власти. Однако, сегодня между военными и AKP есть, исходящий из целесообразности, союз и главной причиной неудачи попытки переворота в июле 2016-го в Турции был именно этот союз. При этом, я считаю, что в Турции перспектива появления власти, представляющей большую угрозу для Армении чем сегодняшняя AKP, вполне реальна.

Назовите страны, стабилизирующие и дестабилизирующие ситуацию вокруг Арцаха.

К сожалению, определенные шаги стратегического союзника Армении России, в частности, продажа Азербайджану вооружений, существенно дестабилизируют ситуацию вокруг Арцаха. Именно эти вооружения придают Баку некоторую, ничем не обоснованную в реальности, уверенность, понуждающую его к шагам подобным апреля 2016-го. Меж тем, именно отказ стран-сопредседателей МГ ОБСЕ от поддержания фальшивого баланса в оценках действий сторон конфликта способен понудить Азербайджан к отказу от немотивированной агрессивности. Существенный вклад в дестабилизацию ситуации в регионе, в том числе по причине своего военного сотрудничества с Азербайджаном, вносит Турция. Задача властей Турции номер один - обеспечение единения внутри страны посредством превращения во врагов всех и вся. Меж тем, подобное положение вещей вполне может быть воспринято Азербайджаном по-своему и Баку вполне способен повторить апрельский сценарий, на сей раз уповая на прямую военную поддержку Анкары. За примером ходить далеко не надо, в 2008-м Михаил Саакашвили начал конфликт с Россией, ошибочно восприняв тбилисскую речь госсекретаря Кондолизы Райс с обещанием поддержки США Грузии. Поэтому, заявления первых лиц турецкого государства о прямой поддержке младших братьев чреваты угрозой серьезной войны не только в Арцахе, не только между Арменией и Азербайджаном, но и далеко за границами государств Южного Кавказа. В этом свете, международному сообществу следует правильно оценивать потенциальных инициаторов дестабилизации ситуации в регионе с целью ее заблаговременного пресечения. Разумеется, говорить в этом свете об Азербайджане вообще не приходится - это образование, в этом смысле, вне всякой конкуренции.

То есть, стабилизирующих факторов Вы не видите...

Стабилизирующим фактором является уровень отношений той же России с Арменией. Однако, в то же время последовательное вооружение Москвой Армении и Азербайджана усиливает риски безопасности региона, автоматически поощряя региональную гонку вооружений. Милитаризация сама по себе является серьезной угрозой стабильности и миру в регионе. В этом свете, международному сообществу и посредникам в первую очередь следует объяснить, годами удерживающему переговорный процесс в заложниках Азербайджану, безальтернативность возобновления переговоров в направлении мира, отталкиваясь от созданного его же усилиями статус-кво. В противном случае гонка вооружений будет продолжаться до бесконечности. Собственно, подобный международный подход был продемонстрирован в отношении Косово, и я не вижу причин препятствующих его применению в отношении Арцаха. Откровенно говоря, я отнюдь не склонен приравнивать мирное урегулирование карабахского конфликта к урегулированию обязательно посредством переговоров. В случае согласия половины мира признать Арцах, признание Азербайджана уже не понадобится. Баку просто придется смириться с этой реальностью. Альтернатива - сохранение сегодняшней ситуации, в которой в любой момент можно развязать полномасштабную войну.

А Вы не усматриваете угрозы принуждения к подобному мирному урегулированию международным сообществом Армении и Арцаха, причем, со всеми сопутствующими последствиями?

Не думаю, что подобный сценарий может исходить из интересов международного сообщества. Решение, предложенное международным сообществом в лице минских посредников, предполагает довольно большие уступки как от армянской стороны, так и от Азербайджана. В этом смысле, посредники, конечно, могут вынудить Армению и Арцах на какие-то уступки, однако, лишь вынудив на соответствующие уступки Азербайджан. В этом свете, считаю, что если мы не используем продолжающийся сохраняться статус-кво правильно, не все события смогут развиваться в нашу пользу. Статус-кво может работать на нас если мы будем использовать его правильно.

Например?

Например, увеличив население Арцаха со 150 тысяч до четверти миллиона человек. Это предполагает серьезную работу, но это вполне возможно, если мы этого захотим и сделаем все это правильно. Для начала, к примеру, нужно создать в Арцахе равные, справедливые социально-экономические возможности для всех, что позволит нашим людям туда поехать на постоянное место жительства из той же России с целью этими возможностями воспользоваться. Эти возможности на территории сегодняшнего Арцаха реально существуют, и все те, кто твердит сегодня об их отсутствии, тем самым лишь желают избежать справедливого распределения этих возможностей, этих благ между всеми желающими, как из Армении и диаспоры, так и непосредственно из самого Арцаха. Перед нами стоит весьма серьезная проблема и если мы не сумеем ее разрешить, существующий статус-кво из армянских интересов исходить уже не будет.

Тем не менее, сегодня подобная политика властями Армении и Арцаха не реализуется. Это, как минимум, должно предполагать наличие альтернативной стратегии?

Думаю, что мы должны все-таки работать в направлении заселения всех территорий Арцаха без исключения. Понятно, что для этого справедливость должна быть восстановлена и укреплена не только в Арцахе, но и, собственно, в Армении. Сохранять статус-кво бесконечно нецелесообразно. В конце концов, для этого нужны механизмы и средства. Убежден, что подобные средства и механизмы у армянства есть, проблема в ситуации, в которой армяне из самых различных стран включая Армению не могут эти средства в Арцах инвестировать. Реализация тех же "мадридских принципов", в том виде в котором их предлагают посредники, никак не гарантирует обретения Арцахом мира, поскольку сделает сузившиеся до пределов НКАО границы Арцаха более уязвимыми. Эту гарантию Арцаху, безусловно, предоставят лишь заселенные территории с протянутыми коммуникациями и экономическими объектами. В арцахском конфликте победит тот, кто дольше продержится, на это же рассчитывают и в Баку. И репатриации наших соотечественников в Арцах, безусловно, будет способствовать установление там социально-экономической, политической справедливости. Одно предполагает другое в Арцахе и в Армении в комплексе. Продолжаться так долго не может. Однако, главное в том, что для выправления ситуации у армянства есть все необходимые возможности. Выход есть, остается обрести лишь желание.