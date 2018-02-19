Понедельник, 19 Февраля 2018 15:31

АрмИнфо.Конверс Банк запустил услугу USSD, которая без посещения или звонка в Банк и без подключения к Интернету позволит клиентам Банка быстро воспользоваться некоторыми банковскими услугами.

Как сообщает пресс-служба банка, услуга позволит получать оперативную информацию о балансе карты, выписку о последних 4-5 сделках, совершенных по данной карте, а также блокировать карту в любое время дня. Для того, чтобы воспользоваться услугой USSD, необходимо просто отправить команду 116# со своего мобильного телефона и следовать инструкциям. Согласно источнику, оператор мобильной телефонной связи не будет взимать дополнительной платы с держателя карты за пользование услугой.

В частности, к одному телефонному номеру можно подключить максимум 5 карт, обслуживаемых банками - членами системы ArCa, с активированной услугой USSD.

"В настоящее время эта услуга доступна для абонентов мобильных операторов Beeline и MTS Armenia, действующих в Армении. Принимаются меры также для внедрения такой услуги и для клиентов других операторов", - говорится в официальном сообщении Банка.

С более подробной информацией и тарифами услуги можно ознакомиться перейдя по следующей ссылке https://conversebank.am/hy/sms-converse-ussd/.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.-0-