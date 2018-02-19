Понедельник, 19 Февраля 2018 15:09

АрмИнфо.Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что на данном этапе первоочередной задачей в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта является укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного процесса. Об этом 19 февраля, подводя итоги деятельности ведомства 2017 году, заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

"В этой связи наши ожидания в 2018 году, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на результат, обсуждение механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Убеждены, что стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования", - отметил глава МИД НКР. При этом он добавил, что они позволят избежать человеческих жертв, и таким образом будет устранен основной источник поддержания напряженных отношений между обществами конфликтующий сторон. Маилян вместе с тем констатировал, что это, в свою очередь, создаст благоприятную обстановку для реализации мер по восстановлению доверия между сторонами.

"В совокупности эти шаги обеспечат более конструктивную ситуацию для продвижения переговорного процесса. Конечно, ожидать подобной динамики в переговорном процессе в 2018 году было бы чрезмерно оптимистично. В то же время считаем вполне реальным реализацию договоренности о расширении офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей, конечно, при наличии политической воли у азербайджанской стороны", - заключил глава МИД НКР.