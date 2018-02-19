Понедельник, 19 Февраля 2018 14:16

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Таро Коно.

Как сообщает пресс-служба МИД, Налбандян отметил, что последняя неделя в Армении была насыщена японской повесткой, было подписано соглашение о поощрении и защите инвестиций, в Ереване находился заместитель министра иностранных дел Японии. Эдвард Налбандян отметил, что очень символично, что "японская неделя" завершается встречей министров иностранных дел двух стран.

Министры ИД Армении и Японии коснулись совместных шагов, направленных на расширение и углубление двусторонних отношений. В этой связи Эдвард Налбандян и Таро Коно подчеркнули необходимость частых двусторонних контактов и взаимных визитов. Собеседники подчеркнули важность проведения периодических консультаций между министерствами иностранных дел, и эффективного сотрудничества, в рамках международных организаций.

Министры договорились, что соглашение о либерализации, поощрении и защите инвестиций между Правительствами Арменией и Японией открывает новые возможности для расширения торговых и экономических связей.

В ходе встречи министры иностранных дел Армении и Японии сосредоточили внимание на ряде региональных и международных вопросов.

Таро Коно сообщил Эдварду Налбандяну о подходах Японии к событиям на Корейском полуострове.

Министр Налбандян представил министру иностранных дел Японии совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.