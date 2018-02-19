Понедельник, 19 Февраля 2018 12:36

АрмИнфо.5 апреля в Ватикане будет установлен 2- метровый бронзовый памятник армянскому средневековому богослову, поэту и философу Григору Нарекаци.

Канадский еженедельник <Горизонт> сообщает, что скульптура является даром Папе Римскому и будет установлена в Ватикане. Григор Нарекаци изображен с бородой и высоко поднятой головой.

Ранее 23 февраля 2015 года Папа Франциск провозгласил Нарекаци Учителем Вселенской церкви. Этот титул дается избранным святым, учение и жизнь которых имеют особую важность для Католической церкви.