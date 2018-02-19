Понедельник, 19 Февраля 2018 00:54

АрмИнфо. МИД Республики Казахстан ведет активную работу по созданию казахстанского оператора в сфере официальной помощи развитию (ОПР) в форме Агентства с рабочим названием «KazAID».

Как сообщили АрмИнфо в посольстве Казахстана в Армении, на протяжении нескольких лет Казахстан ведет целенаправленную работу по формированию собственной системы официальной помощи развитию(ОПР). С момента обретения независимости Республика Казахстан оказала помощь странам в Центрально-азиатском регионе и за его пределами на сумму около 450 млн. долл. США.

Было отмечено, что официальная помощь в целях развития (ОПР) - один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию. ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме (товаров или услуг) странам-партнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР ОЭСР, и международным многосторонним институтам. Отличительной особенностью ОПР является её направленность на содействие социально-экономическому развитию развивающихся стран и льготный характер, который характеризуется наличием в помощи грант-элемента в размере не менее 25% (при расчете по фиксированной ставке дисконтирования в 10%).

В список географических приоритетов казахстанской ОПР входят, прежде всего, страны Центральной Азии и Афганистан, но в перспективе Казахстан рассматривает страны Кавказа и Африки.

Секторальные приоритеты казахстанской ОПР – образование и наука, здравоохранение, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, поддержка предпринимательства, совершенствование системы государственного управления и др.

По оценке международных экспертов, Казахстан является своего рода «первопроходцем» в разработке и принятии закона об ОПР, аналогов которому нет на всем пространстве СНГ. На сегодняшний день создана специальная законодательная база для системы ОПР РК. В частности, принят Закон РК «Об официальной помощи развитию» и ряд нормативных правовых актов.

На основе изученного опыта Агентств по международному сотрудничеству США (USAID), Японии (JICA), Германии (GIZ), Швеции (SIDA), Испании (AECID), Южной Кореи (KOICA), Словакии (SlovakAID), Чехии (CzDA), в настоящее время МИД РК ведется активная работа по созданию казахстанского оператора в сфере ОПР в форме Агентства с рабочим названием «KazAID».