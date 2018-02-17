Суббота, 17 Февраля 2018 22:11

АрмИнфо.Для "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) очень важно сотрудничество с различными либеральными структурами за пределами ЕС и в данном контексте для нас очень важную роль играют взаимоотношения с партией "Лусавор Айастан". Об этом 17 февраля на 2-м съезде партии "Лусавор Айастан" Ереване заявил вице-президент ALDE Хенрик Бах Мортенсен.

Мортнесен выразил уверенность в том, что только через сотрудничество и обмен опытом представителям различных либеральных структур удастся добиться успехов и построить государство, основанное на демократических принципах. "Главными принципами либерализма являются свобода слова, защита прав человека, гендерное равенство", - заявил вице-президент ALDE. При этом вице-президент отметил, что представители ALDE никогда не вмешиваются во внутриполитические дела своих партнеров, так как у каждой страны есть свои национальные особенности. "Я уверен в том, что сотрудничество ALDE с партией "Лусавор Айастан" будет успешным и продуктивным", - заключил вице-президент.

В свою очередь начальник управления Фонда Фридриха Наумана на Южном Кавказе Петер-Андреас Бохман заявил, что данный фонд был основан в Германии и является приверженцем демократических принципов. "Для нас является большой честью сотрудничать с различными демократическими структурами по всему миру. Мы стремимся продвигать принципы демократии в странах, с представителями которых мы сотрудничаем. А также мы готовы развивать связи наших партнеров за границей", - заявил Бохман, отметив, что для представителей Фонда очень ценно данное сотрудничество.

По словам лидера партии "Республика" Арама Саркисяна, главным достижением сотрудничества между партией "Республика" и "Лусавор Айастан" является создание фракции "Елк". "Власть, которая ныне действует в Армении все время стремится с воспроизведению. Мы - представители блока "Елк", приложим все наши усилия, чтобы не допустить этого", - подчеркнул Саркисян.

Как отметил лидер блока "Елк" Никол Пашинян, путь фракции действительно был тернист. Вместе с тем, как считает Пашинян, нельзя достичь ничего действительно стоящего без усилий. "Нам удалось вселить веру в сердца нашего народа, и поверить, что все возможно изменить. В основе нашей фракции лежит идеология того, что каждый гражданин Армении очень важен и имеет особое место в нашей республике. Нашей цель - построение Республики в Армении. Главное верить: "Выход есть!", - заключил Никол Пашинян.