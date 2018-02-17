Суббота, 17 Февраля 2018 22:10

АрмИнфо.Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении. Об этом 17 февраля на 2-м съезде партии "Лусавор Айастан" заявил председатель партии, депутат Парламента Армении от блока "Елк" Эдмон Марукян.

Эдмон Марукян заявил, что принимая во внимание основные проблемы, стоящие перед Республикой Армения, партия еще раз подтверждает, что основным гарантом долгосрочной безопасности и всеобщего развития Армении является построение европейского модельного государства. В связи с этим он представил документ, который должен быть принят на съезде. "На этом съезде мы должны принять документ под названием "Манифест верховенства закона". Это, по сути, продолжение программы, принятой нашей партией 12 декабря 2015 года. Главным для нас является установление верховенства закона для построения демократии", - подчеркнул он.

Марукян также рассказал о достижениях партии за последние годы. Депутат отметил, что за последние 2 года партия прошла длинный путь и зарегистрировала ряд крупных побед, среди которых формирование фракции "Елк", участие представителей партии в выборах в парламент Армении, Совет Старейшин Еревана, а также в органы местного самоуправления.

Говоря о фракции "Елк" депутат отметил, что путь представителей блока был тернистым и непростым. "Главной нашей целью является создание сильной Армении и обеспечение свободы граждан. Мы остаемся приверженными нашим принципам, и сделаем все возможное, чтобы альянс "Елк" смог противостоять всем вызовам, которые встали у нас на пути, поскольку наш девиз: "Через терны к звездам", - отметил политик.

Марукян также отметил, что большую роль в жизни партии занимает сотрудничество с европейскими структурами и на общеевропейской и международной арене. Сегодня партия тесно сотрудничает с Альянсом либералов и демократов за Европу (ALDE), и стремится стать членом данной организации. Он также подчеркнул сотрудничество с другими международными фондами.

Политик также обратился к внутриполитической ситуации в РА. Марукян отметил, что после конституционных поправок система распределения власти в Армении не изменилась. "Победителям достается все, а проигравшему - ничего. Власти в основном заняты имитационными процессами и не совершают никаких шагов направленных на развитие нашего государства"- заявил депутат.

По словам Эдмона Марукяна, по сути, с президентской системы правления республика переходит на форму правления премьер-министра. "Постоянное воспроизводство власти одного и того же человека и полное отсутствие противостояния является серьезной проблемой для установления демократии в нашей стране, которая становится самой большой угрозой государственности", - подчеркнул он и объявил, что представители фракции "Елк" требует исполнения всех постановлений Конституции. В заключении Марукян заявил, что представители партии "Лусавор Айастан" считают себя неотъемлемой частью глобальной либеральной семьи и сделают все возможное, для построения либерализма в Армении.