Суббота, 17 Февраля 2018 13:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 19 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Кургинян и Шрджанаин;

10:30-16:30 жилые дома 10, 64 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 7, 7/5, 9, 9/5, 14 на ул. Каджазнуни, 75, 77 на ул. Нар-Доса; собственные дома 106, 109, 111, 112, 113, 115, 117 на ул. Вардананца, частично улицы Сари тага 3-8, частично ряды Сари тага 5-10 и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично села Мармарашен, Нор Кюрин и Харберд;

10?00-14?00 частично село Ванашен;

10?30-16?00 частично села Неркин Двин и Норашен;

11?00-15:00 частично село Беркануш;

12?00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мгавет;

14?30-16?00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-15?00 жилые дома 1, 4-6 на ул. Шаумяна, частично улица Автокаяан в городе Джермук;

10?00-16?00 жилые дома 51, 53 на Джермукском шоссе в городе Вайк;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 - квартал "Верин тагамас" села Гоговит Ашоцкого района;

10:00-16:00 - улицы 3, 4 общины Сарнахбюр в районе Ани;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 - кварталы "Баграмян", "Санаин каян", жилой дом 8 на ул. Марта;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 - частично села Каджаран, Татев.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.