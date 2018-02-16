Пятница, 16 Февраля 2018 20:46

АрмИнфо.После встреч с общественностю и многочисленных консультаций, кандидат в президенты Армен Саркисян дал свое согласие баллотироваться на этот пост. Об этом Саркисян сообщил в ходе сегодняшней встречи с действующим главой государства, президентом страны Саржем Саргсяном.

Посол РА в Великобритании принял это решение по итогам своей предвыборной кампании. Саркисян заверил, что сумеет с честью выполнять полномочия президента и не будет щадить усилий в этом направлении. «Это очень ответственная работа, но я приложу все усилия»,- заверил кандидат. В случае своего избрания Саркисян пообещал акцентировать внимание на трех вопросах - повышении уровня образования, обеспечении единства армянского народа и тесных связей между Родиной и Диаспорой и развитии гражданского общества.

В свою очередь Серж Саргсян выразил надежду на то, что Саркисян будет выбран на пост президента в атмосфере консенсуса. Он также отметил, что выборы президента в парламенте пройдут в первой неделе марта.

Между тем, АрмИнфо ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в РПА сообщало, что изначально Армен Саркисян дал свое согласие на выдвижение. «Если мы официально обьявили его нашим кандидатом, значит этот вопрос был уже обговорен»,- заметил источник.