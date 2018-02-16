﻿
 Пятница, 16 Февраля 2018 20:34
Ани Мшецян

Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении

Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении

АрмИнфо.Для Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) важно иметь партнеров за пределами ЕС, и в данном контексте, мы очень ценим наши взаимоотношения с Армянским национальным конгрессом. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-президент Альянса Бах Мортенсен.

Он отметил, что главной задачей альянса является построение либерализма, и выразил надежду на то, что либеральные ценности обретут широкую популярность в Армении. По его словам, основополагающими принципами либерализма являются свобода слова и свобода выбора, защита прав человека, независимость системы юстиции и т.д. При этом вице-президент отметил, что представители АЛДЕ никогда не вмешиваются во внутриполитические дела своих партнеров, так как у каждой страны есть свои национальные особенности.

Мортнесен также затронул нагорно-карабахский конфликт, заявив, что этот конфликт является очень сложным по своей структуре. "Все политические силы Европы выступают за мирное урегулирование данного конфликта, и мы считаем, что он должен быть разрешен в рамках

Минской группы ОБСЕ. Если есть желание разрешить конфликт, то нужно приложить для этого усилия, а не идти на дестабилизацию конфликта", - заключил Мортенсен.

В свою очередь заместитель председателя оппозиционной партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян отметил, что представители АНК являются единственными членами АЛДЕ в Армении. Он подчеркнул, что представители АНК со своими европейскими коллегами обсудили пути развития либерализма в Армении, учитывая все сложности и особенности РА. "Для развития либерализма в стране должна быть развита сфера бизнеса, а также должна развиваться торговля. Для развития этой сферы в Армении есть как внешние, так и внутренние препятствия. Внешние препятствия, связанные с блокадой Армении со стороны Турции и Азербайджана", - завил Зурабян, отметив, что помимо этого также остро стоит вопрос противостояние между ЕС и ЕАЭС.

Политик заявил, что так как в последнее время взаимоотношения между Европой и Россией являются крайне напряженными, то для Армении, как для члена ЕАЭС сложно осуществлять свободную торговлю как со странами- членами ЕС, так и со странами подписавшими ассоциацию. "Для нас очень важна торговля с нашими соседями, в данном случае, наша торговля с Грузией усложняется, так как Грузия является страной подписавшей ассоциацию с ЕС. В связи с этим, я считаю, что Армения и Грузия, учитывая свою многовековую дружбу должны примирить две враждующие стороны и стать мостом между ЕС и ЕАЭС", - отметил Зурябян.

Также политик заявил, что внутренние проблемы, связанные с торговлей не менее важны, чем внешние. "В Армении процветает монополия и коррупция. Вся элита разделила между собой весь спектр импорта в РА, таким образом, данная сфера у нас в стране неконкурентоспособна. Однако, мы считаем, что больше так продолжаться не может и одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня Армянский национальный конгресса" является найти решение и разорвать этот порочный круг", - заключил Левон Зурабян.

Отметим, что АЛДЕ включает в себя 60 партий-членов из 40 стран Европы.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
После консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента АрменииПосле консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента Армении
Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями АрменииГенрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении
Президент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействияПрезидент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействия
Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничестваМинистры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
Налбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с ЯпониейНалбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией
Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничестваСпикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
Реакция Москвы на заявление Алиева о Реакция Москвы на заявление Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку
Эксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в АрменииЭксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в Армении
Член Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозицииЧлен Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозиции
Амстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армянАмстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян
Блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет АзербайджанаБлоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана
Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана  Драконовские меры против курения нарушат ритм ночного Еревана  
Бако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом годуБако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом году
Серж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во ФлоридеСерж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во Флориде
С 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадкиС 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадки
Грайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочийГрайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочий
МИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостьюМИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостью
Электросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраляЭлектросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраля
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочериСледственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочери
Мухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в ЕвразииМухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в Евразии
Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничестваЗамглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с АрмениейПосол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите ФранкофонииМИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогуКандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
Фракция Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
В Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского мостаВ Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского моста
Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в  процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемоКаро Пайлян: Вмешательство властей Турции в  процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского обществаАра Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентовВ ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страныПремьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к РоссииЖириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительныКарен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
Правительство дало Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткойПравительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
Уразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском  пространствеУразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском  пространстве
Армен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правленияАрмен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правления
Серж Саргсян: Арцах вышел из навязанной ему войны самостоятельной республикойСерж Саргсян: Арцах вышел из навязанной ему войны самостоятельной республикой
Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армянКнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян
Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрет IIПрезидент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрет II
Армения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов <BIOFACH> в НюрнбергеАрмения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов в Нюрнберге
Ара Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух странАра Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух стран
Командующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечестваКомандующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечества
Президент Саргсян принял верительные грамоты посла МалиПрезидент Саргсян принял верительные грамоты посла Мали
Общественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить политзаключенныхОбщественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить политзаключенных
Российский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем ВостокеРоссийский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке
Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в КарабахеРоссийский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции 56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" представителями правящей Республиканской партии
Конверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию по госпрограммеКонверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию по госпрограмме
В Москве открылась выставка под девизом В Москве открылась выставка под девизом "Вместе", приуроченная 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией
Политолог: Решение Алиева провести досрочные выборы основано на желании последнего не дать оппозиции подготовиться к предстоящим выборамПолитолог: Решение Алиева провести досрочные выборы основано на желании последнего не дать оппозиции подготовиться к предстоящим выборам
Валерии Буайе: Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинствоВалерии Буайе: Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинство
Эксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться событияЭксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться события
Вопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РАВопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РА
Бако Саакян: Союз воинов-освободителей Арцаха осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколенияБако Саакян: Союз воинов-освободителей Арцаха осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколения
Партия Партия "Еркир цирани" обратилась к полномочным структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее членов со стороны представителей Республиканской партии
Разведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликтаРазведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликта
Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границуРоссийские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраляЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраля
Армения планирует как можно скорее ратифицировать соглашение ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения планирует как можно скорее ратифицировать соглашение ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве

Интервью
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюСтремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетикиСоюз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийЦелью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении КарабахаАрман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и ВостокомПосол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      
Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  
Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундойМанвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медициныЛевон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открытВ отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийствуАркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементироватьАндрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха 
Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на МосквуОванес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через ИранВладимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзяИльгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнутьАвигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря СШАГагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нуженЗардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходитсяИсключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитивАгаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
Комментируемые
Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в КарабахеРоссийский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский заливРадев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналовВ Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕЭдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатовС трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
Армения и Таджикистан отменяют визовый режимАрмения и Таджикистан отменяют визовый режим
Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устноКаро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX ArmeniaДолларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
Блок Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажаПрогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленецШармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской ТурцииМинистр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависитПризнание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
В Австрии состоялся Международный молодежный форум В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеровБанк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседямиЭрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседанийАрмянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизмуПравящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизмШармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотноШармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 годуЭдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республикШармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республикиНачальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавирусаАрмения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособнаАналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителейЭксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителейВ Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характерШармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
Поиск по дням

2013 , 2014