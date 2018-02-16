Пятница, 16 Февраля 2018 20:34

АрмИнфо.Для Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) важно иметь партнеров за пределами ЕС, и в данном контексте, мы очень ценим наши взаимоотношения с Армянским национальным конгрессом. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-президент Альянса Бах Мортенсен.

Он отметил, что главной задачей альянса является построение либерализма, и выразил надежду на то, что либеральные ценности обретут широкую популярность в Армении. По его словам, основополагающими принципами либерализма являются свобода слова и свобода выбора, защита прав человека, независимость системы юстиции и т.д. При этом вице-президент отметил, что представители АЛДЕ никогда не вмешиваются во внутриполитические дела своих партнеров, так как у каждой страны есть свои национальные особенности.

Мортнесен также затронул нагорно-карабахский конфликт, заявив, что этот конфликт является очень сложным по своей структуре. "Все политические силы Европы выступают за мирное урегулирование данного конфликта, и мы считаем, что он должен быть разрешен в рамках

Минской группы ОБСЕ. Если есть желание разрешить конфликт, то нужно приложить для этого усилия, а не идти на дестабилизацию конфликта", - заключил Мортенсен.

В свою очередь заместитель председателя оппозиционной партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян отметил, что представители АНК являются единственными членами АЛДЕ в Армении. Он подчеркнул, что представители АНК со своими европейскими коллегами обсудили пути развития либерализма в Армении, учитывая все сложности и особенности РА. "Для развития либерализма в стране должна быть развита сфера бизнеса, а также должна развиваться торговля. Для развития этой сферы в Армении есть как внешние, так и внутренние препятствия. Внешние препятствия, связанные с блокадой Армении со стороны Турции и Азербайджана", - завил Зурабян, отметив, что помимо этого также остро стоит вопрос противостояние между ЕС и ЕАЭС.

Политик заявил, что так как в последнее время взаимоотношения между Европой и Россией являются крайне напряженными, то для Армении, как для члена ЕАЭС сложно осуществлять свободную торговлю как со странами- членами ЕС, так и со странами подписавшими ассоциацию. "Для нас очень важна торговля с нашими соседями, в данном случае, наша торговля с Грузией усложняется, так как Грузия является страной подписавшей ассоциацию с ЕС. В связи с этим, я считаю, что Армения и Грузия, учитывая свою многовековую дружбу должны примирить две враждующие стороны и стать мостом между ЕС и ЕАЭС", - отметил Зурябян.

Также политик заявил, что внутренние проблемы, связанные с торговлей не менее важны, чем внешние. "В Армении процветает монополия и коррупция. Вся элита разделила между собой весь спектр импорта в РА, таким образом, данная сфера у нас в стране неконкурентоспособна. Однако, мы считаем, что больше так продолжаться не может и одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня Армянский национальный конгресса" является найти решение и разорвать этот порочный круг", - заключил Левон Зурабян.

Отметим, что АЛДЕ включает в себя 60 партий-членов из 40 стран Европы.