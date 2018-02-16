Пятница, 16 Февраля 2018 19:56

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный посол Чили в Армении Родриго Ньето 16 февраля вручил верительные грамоты президенту РА Сержу Саргсяну.

Согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, поздравив Ньето со вступлением в должность, Саргсян пожелал ему успехов в осуществлении дипломатической миссии. Отметив, что в этом году исполняется 25-летие установления межгосударственных отношений между двумя странами, президент Армении с удовлетворением коснулся зафиксированных за этот период результатов и достижений в направлении углубления сотрудничества. Саргсян выразил убеждение в том, что Армения и Чили должны укрепить свои отношения с новой энергией, используя все возможности существующего потенциала взаимодействия.

В деле углубления отношений между двумя странами глава государства высоко оценил роль армянской общины, которая, по его словам, хотя и немногочисленна, однако принимает участие в развитии почти всех сфер Чили. Саргсян поблагодарил власти и народ Чили за их теплое отношение к армянской общине. Он подчеркнул важность укрепления межпарламентских отношений, указав, что этим связям особый характер придали резолюции о признании и осуждении Геноцида армян, принятые в 2007 г. Сенатом Чили, а затем уже в 2015 году Палатой депутатов.В ходе встречи президент с теплотой вспомнил свой официальный визит в Чили в 2014 году и эффективную встречу с президентом Мишелем Бачелетом.

Собеседники подчеркнули также важность открытия дипломатических представительств в двух странах с целью укрепления межгосударственных отношений. В свою очередь, Родриго Ньето заверил, что во время своего пребывания в должности он сделает все возможное для дальнейшего укрепления армяно-чилийских отношений высокого уровня. В ходе встречи собеседники коснулись и возможностей расширения армяно-чилийского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, чему, по мнению сторон, может способствовать и членство Армении в ЕАЭС. В этом контексте посол сообщил о том, что в настоящее время Чили ведет переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, страна готова вести такие переговоры с отдельными государствами-членами организации.