Пятница, 16 Февраля 2018 17:53

АрмИнфо. Министр чрезвычайных ситуаций РА Давид Тоноян 16 февраля в Сочи провел рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям РФ Владимиром Пучковым в рамках 17-ого российского инвестиционного форума.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на встрече стороны обсудили возможности углубления армяно-российского сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, а также наращивание потенциала Армянско-Российского центра гуманитарного реагирования.

В частности, стороны обсудили техническую помощь и модернизацию, обмен опытом в области мероприятий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации и подготовку персонала.

В своем выступлении министр по чрезвычайным ситуациям РА подчеркнул важность сотрудничества между двумя департаментами, а также совместные действия и необходимые меры в случае стихийных бедствий. Министр Тоноян пригласил Пучкова принять участие в мероприятиях "Устойчивая Армения", посвященных годовщине Спитакского землетрясения, которые пройдут с 5-7 декабря 2018 года.

Министр по чрезвычайным ситуациям России предложил Тонояну принять участие в мероприятии под названием "Комплексная безопасность - 2018", в ходе которого общественности будут представлены технические инновации для осуществления спасательных работ.