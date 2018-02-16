Пятница, 16 Февраля 2018 16:56

АрмИнфо. Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией. Об этом в ходе встречи с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хори заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, при этом армянский министр подчеркнул, что периодические визиты на высоком уровне придают новый импульс армяно-японскому дружественному взаимодействию.

В свою очередь Хори выразил убеждение, что эта встреча - хорошая возможность для обсуждения шагов, предпринимаемых для расширения и развития сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Стороны обоюдно подчеркнули важность основания посольств в Ереване и Токио с точки зрения развития отношений в разных сферах.

Налбандян выразил благодарность Японии за последовательную помощь Армении с целью обеспечения ее постоянного развития.

На встрече стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, обменялись мнениями по вопросам политического диалога, взаимодействия в международных структурах, активизации торгово-экономических контактов, расширения нормативной базы, поощрения культурного обмена. Собеседники выразили удовлетворение сложившимся межпарламентским взаимодействием.

Налбандян рассказал о последних развитиях в нагорно-карабахском конфликте, представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нахождению исключительно мирного решения проблемы.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки.