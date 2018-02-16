Пятница, 16 Февраля 2018 16:22

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 16 февраля принял парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Манабу Хори.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Баблоян отметил, что в последние годы армяно- японские отношения развивались в разных сферах. Глава парламента отметил важное значение межпарламентских связей, особенно подчеркнув роль парламентских групп дружбы в развитии армяно-японских отношений. В этом контексте спикер отметил необходимо учитывать важность взаимных визитов парламентариев, а также обмен опытом.

Ара Баблоян высоко оценил сбалансированную позицию Японии в вопросе нагорно- карабахского урегулирования. Председатель Национального собрания также выразил свою благодарность правительству Японии за поддержку Армении на протяжении многих лет. Председатель Национального Собрания РА выразил готовность и далее содействовать реализации совместных армяно-японских программ.

В свою очередь парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори выразил надежду, что его визит придаст новый импульс дальнейшему развитию и углублению отношений между двумя странами. Высоко оценив уровень отношений между Японией и Арменией, он заявил, что одним из ключевых партнеров Японии является РА. Подчеркнув роль активных групп парламентской дружбы в обеих странах, Хори выразил готовность внести свой вклад в углубление межгосударственных отношений.

Стороны также коснулись шагов по укреплению сотрудничества в экономической, торговой и культурной сферах, а также по ряду других вопросов, представляющих двусторонний интерес.