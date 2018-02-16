Пятница, 16 Февраля 2018 16:15

АрмИнфо.Реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку.

"Реакция Захаровой была встречена с недоумением со стороны официального Баку. Учитывая отношения стратегического партнерства и диалог высокого уровня между Азербайджаном и Россией, считаем неправильным выражение подобным образом отношения к высказываниям главы государства", - заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев Trend.

Вместе с тем, он заверил, что политика, проводимая Алиевым, служит обеспечению мира и безопасности в регионе, усилению регионального сотрудничества и устранению потенциальных региональных рисков. "На Vl съезде правящей партии "Ени Азербайджан" Алиев говорил не о возвращении азербайджанских исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Выступление главы государства было распространено в СМИ на различных языках, в том числе с полным переводом на русский язык. В целом же почему кого-то должно беспокоить мирное возвращение азербайджанского народа на свои исторические земли? Во всех документах соответствующих международных организаций по урегулированию различных конфликтов, в том числе ООН и ОБСЕ, в качестве одного из фундаментальных прав закреплено обеспечение возвращения людей на свои родные земли, места постоянного проживания", - сказал Гаджиев.

В тоже время, Гаджиев посоветовал, прежде чем выражать отношение к вопросам, точно изучить их суть, не вырывать их из контекста, и

ссылаться непосредственно на первичный аутентичный источник.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) предъявил претензии на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. <Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории".

Меж тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 15 февраля, на просьбу журналиста выразить позицию России, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к данному заявлению Алиева, в частности, сказала: "В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана И.Г.Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности".