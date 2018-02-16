Пятница, 16 Февраля 2018 16:14

АрмИнфо.Передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима, не только не решат вопрос безопасности на дорогах, а напротив, приведут к росту аварийности. Об этом 16 февраля на пресс-конференции заявил главный юрист "Лиги защиты водителей" Мгер Шахназарян.

По словам юриста, передвижные радары пополнт бюджет за счеть штрафов, но для обеспечения безопасности они совершенно бесполезны. Вместе с тем, Шахнзарян считает, что вообще система использования радаров себя исчерпала"Водители уже знают, на каких именно отрезках дороги стоят фиксированные радары и именно на этих отрезках дороги соблюдаются все правила дорожного движения, на остальных <свободных> участках водители ведут себя так, как им вздумается. Передвижные же радары создадут атмосферу нервозности на дорогах, так как будут установлены на спецмашинах. Как следствие, постоянно находясь в напряжении за рулем, водители чаще станут допускать ошибки, резко сбрасывать скорость, и это несомненно увеличит число аварий ", - отметил Шахназарян.

Данную проблему, по словам юриста, может решить сама дорожная полиция. "Если недисциплинированно водителя остановят на дороге, то это предотвратит возможную аварию. Поэтому, необходимо увеличить количество дорожных знаков, в том числе и по максимально допустимому скоростному режиму", - подчеркнул юрист. Он добавил, что одной из фундаментальных причин аварийности явлется проблема плохих дорог, когда водителю приходится думать не о правилах движения, а о том, как не сломать свою машину. Он отметил, что <Лига защиты водителей> намерена обратиться в правительство с пакетом конкретных предложений.

Отметим, что с 8 февраля текущего года Дорожная полиция Армении начала применять на дорогах страны передвижные радары. Согласно сообщению пресс-служба Полиции Армении, нововведение обусловлено тем, что в 2018 году увеличилось число тяжелых ДТП, основная причина которых - нарушение скоростного режима.