Пятница, 16 Февраля 2018 16:12

АрмИнфо. Член Совета правящей в Армении Республиканской партии, бывший депутат Национального Собрания РА Аракел Мовсисян, больше известный под кличкой Шмайс, угрожал физической расправой над членом Совета старейшин Еревана от оппозиционной фракции "Елк" Аленом Симоняном. Об этом 16 февраля с трибуны парламента заявил руководитель парламентской оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.

По его словам, это уже не первый случай, когда представители правящей партии пытаются сводить счеты с оппозицией с применением силы. Он свидетельствует о намерениях РПА вывести оппозицию на уличную драку. "В любом случае фракция принимает вызов", - заявил Никол Пашинян, напомнив, что в одном из интервью, касаясь недавнего инцидента в Совете старейшин Еревана, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов заявил, что совет старейшин не стойло. "Позвольте не согласиться, поскольку последние события в Ереванской мэрии свидетельствуют о том, что в Совете старейшин очевидно стойло, и удивительно, что все находящиеся в нем люди занимают должности в Республиканской партии. А то, что член Совета РПА позвонил гражданину, и, не представляясь, называет свою кликуху, заставляет думать, что подобного рода стойло имеется и в центральном офисе РПА, на Мелик-Адамяна,2", - заявил Пашинян.

Напомним, что 13 февраля представители оппозиционной фракции "Еркир цирани" принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с фекалиям. Представители фракции заявили, что жители столичного административного округа Нубарашен каждый день вынуждены <наслаждаться> запахом канализационных вод из-за преступного бездействия коммунальных служб, которые не предпринимают мер для починки прорвавшей канализационной трубы. Оппозиционеры надели маски и открыли стеклянные емкости, после чего в зале распространилось зловоние. Гор Варданян и несколько членов фракции РПА попытались остановить Мариам Хачатрян, которая с этими тарами направилась к мэру Еревана Тарону Маркаряну. Возникла потасовка, сопровождающаяся руганью и криками. В результате канализационная вода пролилась. Вмешались также члены оппозиционного блока "Елк". С целью успокоить разбушевавшихся членов старейшин вызвали полицию. Заседание Совета старейшин было прервано, журналистов попросили покинуть помещение.