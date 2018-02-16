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АрмИнфо. Член Совета правящей в Армении Республиканской партии, бывший депутат Национального Собрания РА Аракел Мовсисян, больше известный под кличкой Шмайс, угрожал физической расправой над членом Совета старейшин Еревана от оппозиционной фракции "Елк" Аленом Симоняном. Об этом 16 февраля с трибуны парламента заявил руководитель парламентской оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.
По его словам, это уже не первый случай, когда представители правящей партии пытаются сводить счеты с оппозицией с применением силы. Он свидетельствует о намерениях РПА вывести оппозицию на уличную драку. "В любом случае фракция принимает вызов", - заявил Никол Пашинян, напомнив, что в одном из интервью, касаясь недавнего инцидента в Совете старейшин Еревана, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов заявил, что совет старейшин не стойло. "Позвольте не согласиться, поскольку последние события в Ереванской мэрии свидетельствуют о том, что в Совете старейшин очевидно стойло, и удивительно, что все находящиеся в нем люди занимают должности в Республиканской партии. А то, что член Совета РПА позвонил гражданину, и, не представляясь, называет свою кликуху, заставляет думать, что подобного рода стойло имеется и в центральном офисе РПА, на Мелик-Адамяна,2", - заявил Пашинян.
Напомним, что 13 февраля представители оппозиционной фракции "Еркир цирани" принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с фекалиям. Представители фракции заявили, что жители столичного административного округа Нубарашен каждый день вынуждены <наслаждаться> запахом канализационных вод из-за преступного бездействия коммунальных служб, которые не предпринимают мер для починки прорвавшей канализационной трубы. Оппозиционеры надели маски и открыли стеклянные емкости, после чего в зале распространилось зловоние. Гор Варданян и несколько членов фракции РПА попытались остановить Мариам Хачатрян, которая с этими тарами направилась к мэру Еревана Тарону Маркаряну. Возникла потасовка, сопровождающаяся руганью и криками. В результате канализационная вода пролилась. Вмешались также члены оппозиционного блока "Елк". С целью успокоить разбушевавшихся членов старейшин вызвали полицию. Заседание Совета старейшин было прервано, журналистов попросили покинуть помещение.
|После консультаций с общественностью, Армен Саркисян согласился баллотироваться на пост президента Армении
|Генрик Бах Мортенсен: Для Альянса либералов и демократов за Европу очень важны взаимоотношения с либеральными партиями Армении
|Президент РА: Армения и Чили должны использовать все возможности существующего потенциала взаимодействия
|Министры ЧС Армении и России обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
|Налбандян: Армения высоко оценивает успешно развивающиеся отношения с Японией
|Спикер Парламента и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии обсудили перспективы развития сотрудничества
|Реакция Москвы на заявление Алиева о "возвращении Ереванского ханства и Зангезура" вызвала гнев Баку
|Эксперт: Использование передвижных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима, увеличит число аварий в Армении
|Член Совета правящей в Армении партии угрожал физической расправой над представителем оппозиции
|Амстердам ответил Анкаре: Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян
|Блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана
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|Бако Саакян удовлетворен работой прокуратуры в 2017-ом году
|Серж Саргсян выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией во Флориде
|С 18 по 19 февраля в большинстве регионов Армении ожидаются осадки
|Грайр Товмасян представил заявление о сложении с себя полномочий
|МИД Азербайджана в очередной раз отличился своей оперативностью и прозорливостью
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 16-го февраля
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетней дочери
|Мухаммеднияз Машалов: Туркменистан превращается в крупный транспортно- транзитный центр в Евразии
|Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года выросло на 18,7%
|Замглавы МИД Армении прокомментировал возможные последствия санкций США для армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Посол: Чили заинтересован в углублении отношений с Арменией
|МИД: Главы Франции и Канады подтвердили свое участие в ереванском саммите Франкофонии
|Кандидат в президенты от РПА призывает армянский народ к общенациональному диалогу
|Фракция "Елк" Ереванского совета старейшин осуждает применение насилия в отношении старейшин от "Еркир цирани" со стороны представителей Республиканской партии
|В Ереване мать и 9-летняя дочь бросились вниз с Давидашенского моста
|Каро Пайлян: Вмешательство властей Турции в процесс назначения предстоятеля Константинопольской епархии ААЦ неприемлемо
|Ара Баблоян: С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества
|В ЕГМУ им. Мхитара Гераци стартовали подготовительные курсы FMGE для индийских студентов
|Премьер Армении не видит предпринимаемых усилий в направлении решения экологических проблем страны
|Жириновский: Решением карабахской проблемы может быть присоединение Арцаха к России
|Карен Карапетян: Действующие регулировки в сфере медико-социальной экспертизы неудовлетворительны
|Правительство дало "добро" на приобретение ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" Фондом ЕГМУ им. Мхитара Гераци
|Правительство Армении созывает внеочередное заседание парламента c туманной повесткой
|Уразаев: Казахстан всячески будет поддерживать все транспортные проекты, как в регионе, так и на Евразийском пространстве
|Армен Ашотян: Армения последовательно переходит на парламентскую систему правления
|Серж Саргсян: Арцах вышел из навязанной ему войны самостоятельной республикой
|Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрет II
|Армения представила свою продукцию на международной выставке органических продуктов
|Ара Баблоян и Вячеслав Володин обсудили перспективы сотрудничества между парламентами двух стран
|Командующий войсками Южного военного округа ознакомился с возможностями Центра реабилитации защитника отечества
|Президент Саргсян принял верительные грамоты посла Мали
|Общественные организации обратились к властям Армении с требованием освободить политзаключенных
|Российский эксперт: Армения не может и не должна находиться в стороне от событий на Ближнем Востоке
|Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
|56 общественных организаций выступили с заявлением, осуждающим избиение члена оппозиционной фракции "Еркир цирани" представителями правящей Республиканской партии
|Конверс Банк приступил к субсидируемому агрокредитованию по госпрограмме
|В Москве открылась выставка под девизом "Вместе", приуроченная 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией
|Политолог: Решение Алиева провести досрочные выборы основано на желании последнего не дать оппозиции подготовиться к предстоящим выборам
|Валерии Буайе: Народ Арцаха ведет справедливую борьбу за свое достоинство
|Эксперт: В сирийском кризисе наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, и неясно, как именно дальше будут развиваться события
|Вопросы сотрудничества между Ереваном и Астаной обсудили вице-спикер парламента Армении и посол Казахстана в РА
|Бако Саакян: Союз воинов-освободителей Арцаха осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколения
|Партия "Еркир цирани" обратилась к полномочным структурам с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее членов со стороны представителей Республиканской партии
|Разведка США не исключает возобновление боевых действий в зоне карабахского конфликта
|Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего армяно- турецкую границу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го февраля
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