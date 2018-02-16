Пятница, 16 Февраля 2018 14:18

АрмИнфо. Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов одобрила два предложения относительно Геноцида армян 1915 года.

Как сообщает нидерландское издание "NLTimes", оба предложения были представлены депутатом от "Христианского союза" Джоэлом Фордевиндом. В одном из принятых документов указывается, что Нижняя палата парламента Нидерландов признает Геноцид армян, а во втором - голландский министр или госсекретарь должен посетить мемориальный комплекс "Цицернакаберд" в апреле и принять участие в памятных мероприятиях.

Вместе с тем издание пишет, что данное решение нидерландского парламента скорее всего приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией.

Отметим, что данное решение Нидерландов было вполне ожидаемым на фоне углубляющего кризиса в турецко-нидерландских отношениях.

Заметим, что кризис в отношениях между двумя странами возник в прошлом году, после того как Нидерланды 11 марта 2017 года запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Вскоре с давлением столкнулась и министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетуль Саян Кайя, которая прибыла в Нидерланды из Германии на автомобиле для участия во встрече с турецкой диаспорой. Полиция Нидерландов вначале задержала сотрудников охраны Фатмы Бетуль Саян Кайя. Министра попытались заставить выйти из автомобиля, а после ее отказа пригрозили эвакуацией машины. В итоге Кайя была вынуждена выйти из автомобиля, и в сопровождении сотрудников полиции ее выдворили в Германию.

В то же время сотрудники полиции Нидерландов разогнали с применением собак и конных нарядов тысячи этнических турок, собравшихся у стен генконсульства в Роттердаме в знак поддержки турецкого министра. Примечательно, что Нидерланды заблаговременно предупреждали турецкую строну, что не позволят турецким чиновникам принимать участие в акциях.

МИД Турции потребовал, чтобы посол Нидерландов в Анкаре Корнелис ван Риж, находившийся в то время в отпуске за границей, не возвращался определенное время к исполнению своих обязанностей. Турция после кризиса выдвинула нидерландской стороне ряд условий, выполнение которых позволило бы нормализовать отношения между двумя странами. Однако Амстердам отказался сделать встречные шаги.

После того, как стало ясно, что проблема между двумя странами не найдет своего разрешения, правительство Нидерландов приняло решение отозвать посла в Анкаре. Дипломат был отозван из Турции 5 февраля. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зийлстра заявил, что проводимые в последнее время переговоры для урегулирования дипломатических проблем между Турцией и Нидерландами не дали результатов. По его словам, переговоры в настоящее время приостановлены.