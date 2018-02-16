Пятница, 16 Февраля 2018 13:57

АрмИнфо. Российско-израильский блоггер Александр Лапшин задумался об инвестициях в экономику Арцаха за счет Азербайджана.

Как стало известно из записи самого Лапшина в социальной сети Facebook, он подал иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Друзья тут спрашивают, мол, на что потратишь деньги, если выиграешь суд в Европе против Азербайджана? Да я и не думал еще, если честно. Вначале выиграем, потом и поговорим. Но у меня встречный вопрос. Допустим, чисто теоретически, высудил я из Азербайджана, ну, допустим 50 тысяч евро. И на них купил на Степенакертском коньячном заводе тысячу бутылок отменного Карабахского коньяка хорошей выдержки. Значит ли это, что Азербайджан через меня инвестирует в экономику Карабаха", - задался вопросом Лапшин.

Напомним, что Александр Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в "черный список" МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блоггеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" (Олександр). После этого Азербайджан объявил блоггера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. Минск передал ьблогера Азербайджана, где последний был арестован, и приговорен к лишению свободы. Однако, под давлением международного сообщества президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2017 помиловал его и отправил в Тель-Авив.