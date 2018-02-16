Пятница, 16 Февраля 2018 13:06

АрмИнфо. Сегодня в армянской прессе все чаще встречаются заголовки о неоправдано высоких штрафных санкциях для курильщиков, связанных с проектом закона «О снижении и предотвращению негативного воздействия употребления табачных изделий». В частности защитник прав человека РА говорит о том, что суммы штрафов несопоставимы с уровнем заработных плат населения. Омбудсен предложил снизить размер штрафов, а также внести пункт о «предварительном предупреждении». Как следствие, некоторые предложения защитника прав человека будут включены в проект закона, а некоторые взяты на рассмотрение.

Однако, нашумевший проект закона вызывает опасения не только у самих курильщиков, но и у представителей бизнеса, в частности, вледельцев ночных заведений. Ведь впервые в Армении на официальном уровне запретят курение в кафе, барах, клубах, ресторанах и др. По словам предпринимателя, управляющего ереванским пабом «Пабник» Тиграна Арутюняна, проект закона не так «страшен» высокими штрафными санкциями, как несет в себе переломные изменения в ночной жизни города. Бизнесмен поделился с АрмИнфо своими опасениями, отметив риски, с которыми столкнется Ереван, и в частности его жители. «Это конечно хорошо, что Армения хочет присоединяется к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, принятой под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако принимать законопроект в таком виде, как сейчас он представлен на рассмотрение общественности, нецелесообразно. Если мы исследуем международный опыт, и хотим стать частью этой инициативы, нам следует к этому идти постепенно, не так резко, особенно учитывая, что по неофициальным данным 80% населения, участвующего в ночной жизни города, являются курильщиками. К примеру, при грубом подсчете, можно повысить стоимость сигарет в 5 раз, что уже приведет к снижению количества курильщиков за довольно короткое время», - сказал он.

По словам бизнесмена, проект закона наносит прямой удар ночной жизни города, которая и так уже идет на спад. В этой связи он пояснил, что сегодня количество активных участников ночных мероприятий колеблется от 3 до 5 тыс. граждан, которые посещают ночные заведения исключительно в выходные дни, так как потеряли доверие к пабам из-за отсутствия новшеств. «Практически все пабы, бары и клубы Армении имеют схожий концепт, дизайн и мероприятия», - подчеркнул он.

Одним их основных опасений бизнесмена является то, что в рамках закона введут обязательное требование о наличии в барах/клубах/пабах/ресторанах «курящих» и соответственно «некурящих» залов. Учитывая площадь большинства ереванских ночных заведений, которые в среднем составляют 50-80 кв. м., деление, по словам Арутюняна, будет, во-первых, проблематичным, во-вторых неэффективным и безусловно затратным. «Представим ситуацию, когда с некурящей девушкой, естественно, в зале для некурящих будет сидеть курящий парень. В результате – в заведениях будет постоянно суетливое движение из одного зала в другой. Но это не столь проблематично, как другие риски связанные с запретом курения в общественных местах», - сказал он. Больше всего бизнесмен обеспокоен угрозой потери Ереваном статуса самого безопасного города. Не для кого не секрет, говорит бизнесмен, что Ереван является одним из самых безопасных городов в мире, где девушка после полуночи может спокойно ходить по улицам города, не тревожась о своей безопасности. «Теперь вообразим, во что превратится наш ночной Ереван и его сравнительно маленький центр. Итак, представим улицы Пушкина, Сарьяна, Саят-Новы, Туманяна, Парпеци и проспект М.Маштоца (центральные улицы Еревана. – Ред.) – где сосредоточены почти все заведения подобного формата. Пятница, 5 тыс людей в пабах. По официальным данным, 60% из общей численности населения приходится на курящих мужчин и только 7-8% - женщин. И как я уже говорил, не по официальным же данным курят в общей сложности порядка 80% (мужчины и женщины). В грубом подсчете из 5 тыс. молодых людей 4 тыс. – являются курящими. И если половина из них периодически будет выходить курить – на улицах города, в маленьком центре одновременно окажется порядка 3 тыс. людей, которые не исключено, что будут находится в состоянии алкогольного опьянения. И если в своем пабе я могу контролировать ситуацию во избежание пьянных споров и драк, то уже на улице сделать это будет достаточно проблематично», - пояснил он. То есть, по словам Т.Арутюняна вечером в городе станет не столь уж небезопасно. «Полагаю, что дежурные патрули полиции или соответствующие органы, которых уполномочат контролировать соблюдение закона, станут получать больше сигналов о драках, конфликтах и нелепых разбирательствах, устроенных между людьми на улицах, нежели о нарушении самого закона», - добавил бизнесмен.

Кроме того, Арутюнян отметил высокие риски, связанные с повышением уровня мошенничества в заведениях подобного формата. Управляющий пабом не исключил ситуации, когда под предлогом «выйти покурить», опустошив половину бокала пива, клиент просто-напросто уйдет в другой паб, не закрыв счет. «И число таких недобропорядочных посетителей постепенно будет увеличиваться», - подчеркнул он.

Вместе с тем предприниматель обеспокоен самим механизмом контроля соблюдения закона. По его мнению, контроль со стороны правоохранительных органов чреват тем, что в заведениях посетители перестанут чувствовать себя комфортно. «Чтоб ты не делал, пьешь ты, танцуешь, общаешься – не важно – согласитесь, что присутствие человека в полицейской форме, даже если он будет заходить периодически, чтобы поймать курильщика с поличным, безусловно, создаст определенный дискомфорт. А это уже нарушение прав человека с точки зрения соблюдения свободы времяпровождения», - заметил Арутюнян.

Если в 2019 году закон вступит в силу в таком виде, как он поставлен на рассмотрение - есть вероятность, что ночная жизнь Еревана «перевернется» с ног на голову, сказал он. «Порядка 90% заведений в Ереване не смогут работать в таких условиях и вынужденно закроются», - подчеркнул он.

Управляющий пабом отметил, что для решения данного вопроса необходимо участие всех ичастников рынка. Однако, по словам Арутюняна, многие предпочитают не выступать с собственным мнением. Сегодня Артуюнян работает над разработкой достаточно амбициозной программы, которую вместе с другими заинтересованными лицами представит премьер-министру РА или мэру Еревана. Он отметил, что программа направлена на усиление сферы в расчете как на жителей Еревана, так и на туристов, которая будет выгодной и с государственной точки зрения.

Напомним, что Минздрав Армении подготовил новый законопроект "О снижении и предотвращению негативного воздействия употребления табачных изделий". Документ 24 января был представлен на общественный суд на едином портале проектов нормативных актов e-draft.am. Согласно законопроекту, предлагается запретить использование табачных изделий, их аналогов и заменителей табака на территориях медицинских и образовательных учреждений, в том числе, вузов, в театрально-концертных комплексах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах. Нарушителям грозит административный штраф. Впервые в Армении будет законодательно запрещено курение в столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, казино, торговых центрах. В рамках законодательной инициативы армянского Минздрава планируются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Курение в неустановленных местах повлечет за собой штраф в размере 250 тысяч драмов. В случае повторного нарушения в течение 3 месяцев штраф составит 500 тысяч драмов. Закон вступает в силу с 1 ноября 2018 года. С этого момента теряет силу закон РА "Об ограничениях в сфере реализации и потребления табачных изделий" от 24 декабря 2004 года.

По данным Нацстатслужбы РА, сфера общепита в 2017 году обеспечила выручку в объеме 112 млрд драмов, с годовым ростом на 19,4%. Учитывая предполагаемый объем ВВП по итогам 2017 года, доля общепита составит 2% от ВВП.