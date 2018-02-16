Пятница, 16 Февраля 2018 12:45

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 16 февраля принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Арцах по обобщению итогов деятельности в 2017-ом году. Глава государства дал в целом удовлетворительную оценку деятельности прокуратуры в 2017-ом году.

Как передает пресс-служба главы Арцахам, Бако Саакян подчеркнул необходимость детального изучения результатов проведенных работ, проведения анализа по объективной оценке ситуации и реализации конкретных мер по решению существующих задач. "Среди важных факторов выполнения поставленных задач на надлежащем уровне - обеспечение соответствующего уровня профессионализма работников системы, наличие принципиальности и необходимых человеческих качеств", - отметил глава государства.