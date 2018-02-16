Пятница, 16 Февраля 2018 12:41

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу, в связи с трагедией в средней школе в Паркленде, во Флориде.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян выразил поддержку дружественному народу Соединенных штатов, семьям погибших, пожелав стойкости духа, а раненным скорейшего выздоровления.

Накануне, в средней школе в Паркленде, во Флориде, произошла стрельба, в результате которой не менее 17 человек погибли и несколько получили ранения. Стрельба в школе во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу в Сэнди Хук в 2012 году погибли 26 человек. С начала 2018 года в США произошло шесть случаев стрельбы, в результате которой погибли или были ранены учащиеся.

По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента. Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое - снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.