Пятница, 16 Февраля 2018 12:24

АрмИнфо.На территории Армении с 16-17, а также 20-го февраля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, с 18-19 в большинстве регионов страны время от времени ожидаются осадки, в горных регионах - в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах - в виде дождя. Ночью 18-го февраля температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем понизится на столько же. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

В Ереване днем 16-17, 20-го февраля ожидается погода без осадков, с 18 по 19 февраля время от времени ожидается дождь