Пятница, 16 Февраля 2018 12:24

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Грайр Товмасян выдвинул свою кандидатуру нa пост члена Конституционного суда республики.

В этой связи, он подал заявление о сложении с себя своих полномочий главы комиссии. Об этом 16 февраля на внеочередном заседании парламента заявил спикер НС РА Ара Баблоян.

Накануне вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов по итогам заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии сообщил журналистам, что на эту должность будет выдвинута кандидатура Геворка Костаняна.