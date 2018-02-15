Четверг, 15 Февраля 2018 19:07

АрмИнфо. Число посетивших Армению туристов по итогам 2017 года, по сравнению с 2016-м, выросло на 18,7%. Об этом 18 февраля на брифинге сообщила председатель Государственного комитета по туризму РА Зармине Зейтунцян. В рамках мероприятий по сохранению позитивной динамики, Правительство Армении приняло решение о предоставлении Госкомитету по туризму 49 млн. драмов для участия в Смитсоновском ежегодном фольклорном фестивале FolkLife в Вашингтоне.

По ее словам, как и прежде, в истекшем году больше всего туристов Армения принимала из России. Затем следуют туристы из Ирана, Западной Европы, интересная динамика роста наметилась по турпотоку из Китая, Японии, граждан Филиппин из ОАЭ. За год страницы Госкомитета в социальных сетях собрали более 61 млн просмотров.

В 2018 году, в целях повышения узнаваемости Армении запланировано ряд мероприятий. В ближайшее время в Санкт-Петербурге будет представлена программа "Русский след", которая расскажет о российском наследии в Армении.

С 27-го июня по 4 июля 2018 года в Вашингтоне Армения представит свою культуру. Около 4 млн посетителей, а обычно столько посещает ежегодный фестиваль, смогут ознакомиться с культурными ценностями, ремеслами, национальной кухней Армении.

Что касается проектов, осуществляемых внутри РА, то, как сообщила Зейтунцян, реализуются инфраструктурные программы совместно с Всемирным банком. В этом году планируется принять дополненный и доработанный вариант закона "О туризме".

Смитсоновский фольклорный фестиваль (Smithsonian Folklife Festival) - это ежегодный международный этнический фестиваль, который с 1967 года каждое лето проходит в Вашингтоне (округ Колумбия, США) под эгидой Смитсоновского института. Он посвящен культурному наследию народов мира.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на председателя Государственного комитета по туризму РА Зармине Зейтунцян сообщало, что по итогам 2017 года число туристов, посетивших Армению, перешагнет показатель в 1.5 млн. посетителей. З.Зейтунцян отметила, что по официальным данным, за отчетный период Армению посетило 1.172 млн. туристов, с годовым ростом на 21%. В 2017 году на развитие туризма правительством было выделено всего $200 тыс., в 2018 году - сумма будет увеличена до $400 тыс.

В Армении сфера услуг в 2017 году нарастила объемы на 14,4% - до 1.4 трлн. драмов ($3 млрд.), против 7,1%-го роста годом ранее. Только в декабре сфера услуг обеспечила рост на 10,1% - до 142.3 млрд. драмов ($294.5 млн.). Пятерку лидеров по объему предоставленных услуг замыкает сфера общепита и туризма - 112 млрд драмов (7,7%), с годовым ростом на 19,4%.